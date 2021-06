Le previsioni del tempo fino a martedì 22 giugno

Sull’Italia l’alta pressione è in progressivo consolidamento con contributo anche nord-africano tanto da far intravedere per la seconda parte della settimana una prima ondata di calore che dalle isole maggiori andrà ad interessare tutta la penisola presentandosi più intensa e prolungata al centro sud. Infatti, sull’area settentrionale da domenica 20 si cominceranno ad avvertire i segnali di un cambiamento del tempo con temporali legati ad una perturbazione che poi, tra lunedì 21 e martedì 22 interesserà anche il centro con una conseguente diminuzione delle temperature che invece sono destinate a mantenersi elevate al sud e Sicilia. Pertanto, la previsione: oggi martedì 15 tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola con locali addensamenti nuvolosi sull’area alpina e appenninica durante il pomeriggio temperature in ulteriore aumento con massime abbondantemente al di sopra dei 30 gradi; domani mercoledì 16 e giovedì 17 probabile aumento dell’instabilità pomeridiana e serale con temporali soprattutto al nord e area centrale; poi per venerdì 18 e sabato 19 miglioramento con temperature in ulteriore aumento e massime che supereranno anche i 35 gradi soprattutto al centro sud e isole maggiori; per domenica 20 e lunedì 21 attenuazione del caldo al nord con l’arrivo dei temporali, mentre continuerà a fare molto caldo al centro-sud e isole con temperature massime prossime anche a 40 gradi.

Sull’Umbria da un paio di giorni le temperature hanno superato i 30 gradi e sono destinate ad aumentare ulteriormente anche nei prossimi giorni arrivando a superare i 35, 37 gradi per il fine settimana . Tuttavia. c’è da segnalare che per mercoledì 16 e giovedì 17, l’instabilità pomeridiana sarà piuttosto presente con occasioni di temporali sparsi che potranno attenuare ,seppure temporaneamente, il caldo che riprenderà invece a viaggiare su valori elevati da venerdì 18 quando le temperature massime potranno raggiungere e superare anche i 35 gradi fino a tutto lunedì 21. Una attenuazione di questa prima ondata di calore l’avremo a partire da martedì 22.