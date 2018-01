Leggero calo di temperature per l’Umbria

La depressione Iberica-mediterranea continua a convogliare aria calda di origine africana sulla penisola italiana portando i valori delle temperature su valori primaverili, mentre precipitazioni abbondanti da giorni continuano sul Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Una situazione bloccata da giorni che da domani tende a risolversi con uno spostamento verso levante della perturbazione che perderà peraltro di intensità. Pertanto, ancora per altre 24 ore al nord piogge estese e persistenti sopratutto sulla Liguria, mentre nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino sopra i 1500 metri; al centro domani martedi 9 intensificazione della nuvolosità con piogge, variabile ancora al sud. Da mercoledi 10 miglioramento al centro -nord con temperature in calo e peggioramento al sud con piogge e temporali.

Sull’Umbria temperature eccezionalmente miti in questa prima decade di gennaio, sotto la spinta di correnti sciroccali ( temperature sia minime che massime da 8-10 gradi sopra la media) e cieli velati, da domani martedi 9 aumento della nuvolosità bassa con piogge dal pomeriggio-sera e tendenza a calo delle temperature di qualche grado. Mercoledi 10 ancora residue precipitazioni in mattinata e poi variabilità nel prosieguo della giornata, venti orientali e temperature in calo.

Gianfranco angeloni Perugia meteo