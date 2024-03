Meteo in Umbria, a Pasquetta probabili precipitazioni

La settimana Santa prosegue all’insegna del tempo variabile a tratti anche perturbato al centro-nord, Campania compresa; tuttavia ,da domani venerdì 29, avremo una pausa con un generale miglioramento su tutto il paese. Invece, da sabato 30, l’area alpina ed in particolare il settore di nord-ovest, vedrà un nuovo intenso peggioramento che proseguirà anche nella giornata di Pasqua con precipitazioni anche continue su Liguria, Piemonte , Valle d’Aosta e Lombardia occidentale , più sparse sul resto del nord e alta Toscana,mentre al centro sud prevarranno ampie zone di sereno e annuvolamenti sul”area centrale e temperature miti con valori ben al di sopra dei 20 gradi all’estremo sud della penisola. Poi, per la giornata di lunedi dell’Angelo, avremo un’estensione della nuvolosità anche sul resto del centro con rovesci o piogge sparse, mentre al nord avremo un attenuazione dei fenomeni e tempo ancora stabile all’estremo sud e Sicilia.

Sull’Umbria, le piogge degli ultimi due giorni hanno arrecato ancora benefici positivi a tutti gli ecosistemi, portando gli accumuli mensili di marzo ben al di sopra delle medie del mese e, in molti casi , hanno raggiunto anche valori doppi. Per quanto riguarda la previsione, dopo l’intensa libecciata di oggi con raffiche di vento notevoli, domani venerdì 29 avremo un generale miglioramento del tempo con ampie zone di sereno e temperature in aumento. Tempo con cielo sereno anche per sabato al mattino e poi aumento delle nubi in serata con la possibilità ancorché bassa di qualche precipitazione durante la notte, poi, per il giorno di Pasqua ad una mattinata con ampie schiarite farà seguito un aumento della nuvolosità alta e sottile. Invece per Pasquetta, già dal mattino il tempo tenderà a peggiorare con variabilità e possibilità di rovesci e piogge sparse possibili un po’ su tutto il territorio regionale, mentre le temperature saranno solo in lieve calo. Auguri di Buona Pasqua

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo