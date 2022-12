Meteo in Umbria: alternanza schiarite e annuvolamenti con piogge

La depressione mediterranea che nelle ultime 48 ore si è portata sull’area alpina sarà robustamente rinvigorita da una possente discesa di aria artica che dalla penisola scandinava si sta portando rapidamente a sud raggiungendo il cuore dell’Europa centrale. Con questa linea di tendenza sopra descritta, il tempo su tutto il continente europeo, subirà a partire da mercoledì 7 dicembre un deciso peggioramento. Un peggioramento destinato a perdurare per parecchi giorni generando tempo perturbato che investirà anche la penisola italiana a partire dal giorno dell’immacolata, ma sarà tra venerdì 9 e sabato 10 i giorni più critici con precipitazioni abbondanti sia sul settore di nord-est che su tutto il versante tirrenico, battuto inoltre, anche da venti di libeccio piuttosto intensi, avremo abbondanti nevicate su tutti i rilievi alpini e sopra i 1000 metri anche sull’appennino settentrionale. Intanto, per la previsione dei prossimi giorni: martedì 6 ancora nuvolosità al nord e al centro con precipitazioni sparse più frequenti sull’area centrale , tempo migliore al sud e isole maggiori; mercoledì 7 ulteriore accentuazione della nuvolosità ad iniziare dal settentrione con nevicate sui rilievi alpini e precipitazioni anche a carattere di rovescio su Liguria, Toscana, in estensione anche al resto del centro; giovedì 8 ad iniziali condizioni di variabilità un po’ su tutte le regioni farà seguito dal pomeriggio un rapido peggioramento ad iniziare dal settore tirrenico con nuvolosità estesa e piogge anche intense su Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Tuttavia, nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 sarà tutta la penisola investita da tempo perturbato con precipitazioni anche abbondanti e venti forti.

Sull’Umbria le ultime precipitazioni sono risultate sparse e di moderata intensità, comunque molto utili nell’ottica del recupero dell’importante deficit pluviometrico accumulato dalla lunga siccità, anche nei prossimi giorni, sia per domani martedì 6 e anche per mercoledì 7, avremo alternanza tra schiarite e annuvolamenti anche estesi associate a piogge o rovesci; poi per giovedì 8 ad iniziali condizioni di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso avremo dal pomeriggio un rapido peggioramento del tempo anche sull’Umbria con piogge dalla tarda serata e venti in rinforzo da libeccio. Successivamente per venerdì 9 e sabato 10 anche l’Umbria sarà direttamente interessata dal peggioramento del tempo con tempo perturbato con precipitazioni anche localmente abbondanti, venti anche sostenuti da sud-ovest e temperature più o meno stazionarie sui valori attuali, ma con tendenza alla diminuzione a partire da sabato. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo