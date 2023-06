Meteo in Umbria, nei prossimi giorni valori al di sopra dei 30 gradi

L’alta pressione con contributo nord-africano si sta facendo largo sul Mediterraneo centro-occidentale e a partire da oggi lunedì 19 fino a gran parte di venerdì 23 sarà la protagonista assoluta del tempo sull’Italia con temperature in sensibile aumento rispetto ad ora, in particolare al centro-sud, mentre l’area alpina sarà interessata da infiltrazioni di correnti più fresche atlantiche che produrranno nelle ore pomeridiane e serali temporali anche intensi. Pertanto, il tempo sulla penisola italiana, sarà caratterizzato da una progressiva stabilizzazione al centro sud e isole con temperature massime ben al di sopra dei 30 gradi, con punte massime, nei prossimi giorni, anche di 36-38,soprattutto al sud e Sardegna, velature di passaggio tra oggi e domani interesseranno la Sardegna e anche il centrosud ma senza fenomeni; mentre un’altra situazione la avremo al nord dove, la nuvolosità sarà più compatta sull’area alpina e non mancheranno temporali e le temperature, seppure in aumento ,non raggiungeranno i valori del centro-sud. Poi, da venerdì 23 e ancor più da sabato 24, una perturbazione tenderà a scivolare dall’area alpina in area adriatica e poi, anche al sud, apportando nuvolosità e temporali sparsi e di conseguenza avremo una diminuzione delle temperature che torneranno sui valori medi del periodo.

Sull’Umbria, il tempo già nettamente migliorato da alcuni giorni, tenderà a stabilizzarsi ulteriormente e soprattutto da oggi lunedì 19 le temperature subiranno un deciso aumento portandosi su valori al di sopra dei 30 gradi con punte nei prossimi giorni fino a 35-37 gradi, tuttavia nelle ore pomeridiane e serali non si esclude lo sviluppo di nubi in prossimità dei rilievi anche se la probabilità di precipitazioni è davvero bassa. Poi da venerdì 23 e anche per il prossimo fine settimana, il rapido passaggio di una perturbazione sull’area adriatica porterà una diminuzione delle temperature anche sull’Umbria di 5-7 gradi riportando le stesse su valori medi del periodo e avremo anche una nuvolosità variabile e non si escludono temporali sparsi associati.