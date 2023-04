Meteo in Umbria: per Pasqua e pasquetta tempo sempre freddo

Una depressione fredda stazionante da giorni sull’area balcanica a più riprese continua ad essere alimentata da impulsi freddi ed espande la sua influenza anche sulla penisola italiana con correnti da nord est molto fredde( considerando soprattutto che siamo nella prima decade di aprile), che colpiscono in particolare il settore di nord-est, le regioni centrali, mentre al sud e sulle isole maggiori si presentano instabili generando precipitazioni anche intense e a carattere nevoso a quote intorno ai 1000 metri. Pertanto, se al nord e in parte al centro continua la siccità ed ora, con le correnti gelide, si farà concreto anche il rischio di gelate per domani mattina giovedì 6 e venerdì 7 , sul meridione in genere continua a piovere con temperature tipicamente invernali e non certo pasquali. Poi da venerdì pomeriggio, è atteso un nuovo impulso, questa volta proveniente dalle Isole Britanniche e quindi più umido e un meno freddo ma sempre diretto ad alimentare la citata depressione che non intende spostarsi neanche per i giorni pasquali. Quindi, abbozzando una previsione per Pasqua possiamo dire che da venerdì sera avremo precipitazioni sulla Liguria. Toscana , Emilia in rapido trasferimento durante la notte sul resto del centro, poi sabato 8 netto miglioramento nord residua variabilità al centro e peggioramento di nuovo al sud e isole maggiori, le temperature tenderanno ad un lieve aumento ma nel complesso la circolazione rimarrà a carattere freddo per tutto il periodo pasquale. Infatti, anche per Pasqua e pasquetta tempo migliore con ampi spazi di sereno al centro -nord mentre al sud variabilità con rovesci sparsi e locali temporali.

Sull’Umbria l’arrivo di correnti fredde e asciutte non fanno che acuire di nuovo lo spettro della siccità in un periodo cruciale della stagione con più il rischio concreto ora di possibili gelate moderate per la nottata prossima (giovedì mattina) ed invece più intense nelle aree pianeggianti per venerdì mattina. Poi, dalla sera di venerdì avremo un aumento rapido della nuvolosità e possibili precipitazioni sparse durante la notte e nelle prime ore di sabato , poi subentrerà durante la giornata una variabilità senza precipitazioni, le temperature subiranno un lieve aumento. Infine, per il giorno di Pasqua e pasquetta tempo sempre freddo ma avremo lo spazio per ampi rasserenamenti mentre scarse o assenti saranno le probabilità di precipitazioni. Auguri di Buona Pasqua