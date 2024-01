Meteo in Umbria, precipitazioni previste nel fine settimana

Le perturbazioni atlantiche continuano da giorni a “martellare” le Isole Britanniche, la Francia, fino all’Europa centrale con precipitazioni diffuse e abbondanti, però ancora scarse è la loro influenza sull’area alpina e mediterranea, dove l’alta pressione presente da oltre 15 giorni sembra ancora porre un argine almeno per le prossime 72 ore all’avanzata delle correnti perturbate. Tuttavia, possiamo affermare che da venerdì 5 gennaio l’ultima di queste perturbazioni penetrerà con decisione nel Mediterraneo centro-occidentale dando inizio ad una fase di tempo perturbato che interesserà direttamente non la penisola italiana ma gran parte dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Pertanto, per oggi martedì 2 e anche per i prossimi giorni, fino a tutto giovedì, avremo ancora temperature molto miti su gran parte del paese con nuvolosità solo a tratti intensa sulla Liguria, aree prealpine centro orientali e alta Toscana, dove non si escludono piogge sparse, mentre sul resto del paese ancora avremo assenza di precipitazioni e temperature anche di 6-8 gradi sopra le medie del periodo. Poi, da venerdì 5 e ancor più da sabato 6, la perturbazione atlantica investirà tutta la penisola ad iniziare dal settore di nord-ovest e alta Toscana con precipitazioni anche intense e nevicate sui rilievi alpini e prealpini, mentre le temperature tenderanno ad una graduale diminuzione ad iniziare dal nord e i venti si disporranno da libeccio sull’area tirrenica. Nella giornata di sabato e di domenica il tempo perturbato investirà soprattutto il centro-sud e le isole con venti intensi e precipitazioni diffuse e anche le temperature subiranno una decisa diminuzione che continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana, segnale questo, di una probabile ondata di freddo di cui ne parleremo con dettagli maggiori nel prossimo appuntamento.

Sull’Umbria è trascorso un capodanno con tempo più autunnale che invernale ( cieli nuvolosi piovaschi sparsi e temperature di parecchi gradi sopra le medie del periodo), anche nei prossimi tre giorni dobbiamo aspettarci lo stesso tipo di tempo con cieli nuvolosi o velati e anche la comparsa di locali banchi di nebbia nelle vallate e le temperature nel complesso rimarranno stazionarie su valori autunnali. Poi da venerdi 5, l’arrivo della perturbazione atlantica determinerà un graduale cambiamento del tempo anche sull’Umbria con cieli nuvolosi e ventilazione meridionale in aumento, è probabile che già dalla serata di venerdì e ancor più da sabato 6 precipitazioni anche diffuse interesseranno la regione con temperature in graduale calo. Anche per domenica 7, nuvolosità e precipitazioni saranno presenti con possibilità di nevicate sui rilievi appenninici , infatti le temperature continueranno a scendere su tutta la regione. Gianfranco Angeloni, Perugia meteo