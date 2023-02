Meteo in Umbria, tanto freddo nei prossimi giorni, condizioni in miglioramento da venerdì 10

Sulla penisola italiana continuano ad affluire correnti fredde nord orientali e anzi, nelle prossime 24-48, ossia per mercoledì 8 e giovedì 9, avremo una temporanea intensificazione del flusso freddo, un po’ su tutte le regioni con possibili brevi nevicate sull’area centrale adriatica anche in prossimità della costa , sulle aree interne appenniniche e tempo perturbato su Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia con precipitazioni anche intense e nevicate anche a quote collinari . Tuttavia, per il fine settimana avremo un graduale miglioramento un po’ su tutto il paese con il ritorno dell’alta pressione atlantica che porterà anche una ripresa delle temperature almeno nei valori massimi.

Sull’Umbria le correnti fredde hanno fatto diminuire le temperature portando anche tempo asciutto e cieli sereni, comunque per domani mercoledì 8 e in parte anche per giovedì 9, è prevista un accentuazione sia del freddo e anche con annuvolamenti irregolari che potranno essere associati a locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso viste le temperature prossime allo zero un po’ su tutta la regione, precipitazioni che saranno tuttavia più probabili e frequenti sulla fascia appenninica e solo sporadiche altrove. Un generale miglioramento è prevedibile a partire da venerdì 10, mentre le temperature subiranno per i prossimi tre giorni un ulteriore lieve diminuzione con estese gelate non solo nottetempo ma anche nelle ore diurne.