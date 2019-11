Precipitazioni insistenti sull’Umbria

La pausa del tempo perturbato di queste ore è un utile respiro per un sommario calcolo dei danni del passato ciclone ma anche per concentrarsi sul nuovo peggioramento ormai alle porte. Infatti sull’ Italia e i mari prospicienti già da questa sera giovedi 14 sarà in azione una nuova perturbazione atlantica piuttosto intensa ad iniziare dalla Liguria e Piemonte , dove sono previste piogge intense e nevicate sull’area alpina sopra gli 80m. Nei giorni successivi fino a lunedi 18 il tempo sulla penisola sarà improntato verso un marcato peggioramento che vedrà le regioni tirreniche Toscana, Lazio, Campania e il nord (Liguria, Emilia, Triveneto in particolare) come le aree più a rischio di forti e abbondanti precipitazioni e venti molto forti sul versante tirrenico, eventuali pause e schiarite avranno carattere temporaneo . Un Miglioramento per ora fragile ma comunque molto auspicabile si intravede a partire da martedi 19 con un allentamento delle precipitazioni ad iniziare dalla Sicilia e area meridionale.

Sull’Umbria le precipitazioni si insistenti, con accumuli medi dall’inizio del mese sopra i 100mm, non hanno causato alcun problema, tuttavia da domani venerdi 15 il tempo tornerà a peggiorare anche sulla nostra regione con piogge anche intense dal pomeriggio , con successiva attenuazione dei fenomeni in serata e nottata,poi per sabato 16 ad una mattinata con cielo variabile farà seguito un rapido intenso peggioramento dal pomeriggio con altre piogge e nuova attenuazione dei fenomeni nella nottata. Invece, per domenica 17 la depressione che toccherà in giornata le coste della vicina Maremma porterà un nuovo peggioramento con venti forti e piogge estese e avremo una pausa solo in tarda serata. Per lunedi 18 residua nuvolosità con precipitazioni sparse e temperature in lieve calo. Poi da martedi 19 anche sull’ Umbria avremo un graduale miglioramento del tempo. Vista la dinamicità dell’evoluzione meteorologica dei prossimi tre giorni che interesserà anche l’Umbria si raccomanda la massima attenzione sopratutto negli spostamenti da un luogo ad un altro e comunque daremo, se necessario, aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del tempo ed eventuali situazione di criticità che dovessero maturare. gianfranco angeloni Perugia meteo