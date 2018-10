Nuvoloso con piogge sparse sull’Umbria

La depressione stazionaria da giorni sul canale di Sicilia che ha portato piogge abbondanti in molte località del meridione , Sicilia e Sardegna comprese, tende a mettersi in moto verso nord, estendendo la sua influenza anche al resto della penisola con un peggioramento domani sabato anche al centro-nord. Poi domenica una perturbazione proveniente dalla Francia tende a portarsi sul settore di nord-ovest per poi andare a rinvigorire la depressione medesima presente tra la Corsica e Sardegna. Pertanto il tempo sull’Italia, già perturbato al sud e isole maggiori, tende progressivamente a peggiorare anche sul resto del paese, un tempo variabile a tratti perturbato che dovrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.In dettaglio: per il fine settimana oggi venerdi 5 piogge e temporali al sud Sicilia e Sardegna, variabile al centro con piovaschi ,ancora soleggiato al nord. Domani sabato peggiora al centro e al nord con piogge più intense su Toscana e settore di nord-est, variabile-perturbato anche sul resto dell’Italia. Domenica migliora al sud e Sicilia, mentre dopo una breve tregua peggiora su Piemonte,Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria con piogge e temporali dal pomeriggio. temperature in lieve calo su tutto il paese, venti orientali al nord e tendenti a provenire da sud-ovest sul resto della penisola.

Sull’Umbria tempo in progressivo peggioramento, oggi venerdi 5 nuvolosità in aumento con piovaschi sparsi; domani sabato , molto nuvoloso con piogge sparse e temporali sopratutto sul settore occidentale della regione; Domenica ad una mattinata con variabilità seguirà un nuovo peggioramento dal pomeriggio ad iniziare da ovest con piogge e temporali, venti da sud-ovest in rinforzo , temperature in lieve calo: Anche i primi giorni della settimana prossima vedranno un tempo variabile a tratti nuvoloso con piogge sparse e qualche temporale. gianfranco angeloni Perugia Meteo