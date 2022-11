Piogge sparse nei prossimi giorni in Umbria

Le correnti atlantiche continuano a penetrare con facilità nel continente europeo riportando precipitazioni copiose in molti paesi dell’Europa centro occidentale e tra i quali anche la penisola italiana che vedrà, tra la notte di oggi e domani martedì 22, il passaggio di una intensa perturbazione atlantica che, in prossimità delle coste italiane tenderà ad avvitarsi con rotazione ciclonica, tuttavia il passaggio sarà veloce verso la penisola balcanica ma avremo in molte regioni venti molto forti e precipitazioni anche abbondanti in particolare sul settore di nord-est appennino tosco-emiliano ma anche su Toscana, Umbria, Marche ,Lazio e soprattutto Campania dove sono attese piogge piuttosto intense. Ma come detto già mercoledi sarà la variabilità a governare il tempo su gran parte del centro nord con residue precipitazioni . Spiccata variabilità anche nei giorni successivi fino alla prima parte di venerdì 25 , invece per sabato 26 una nuova perturbazione potrebbe tornare sulla penisola a riportare nuvole e piogge ma di questo saremo più puntuali nel prossimo aggiornamento.

Sull’Umbria le ultime piogge a carattere esteso e moderato con accumuli tra 30-40 mm sono state particolarmente utili per abbattere il deficit pluviometrico dell’anno che viaggia ancora tra il 25 -30% in meno della media, ma che va ricordato all’inizio di agosto su base annua era oltre il 50%. Per la previsione: nella nottata arriverà sulla regione l’azione della intensa perturbazione atlantica già ampiamente segnalata che porterà altre precipitazioni che dalla nottata si estenderanno a tutta la mattinata di domani, localmente le piogge potranno essere intense, poi dal pomeriggio avremo anche delle pause ma non mancheranno ancora temporali sparsi e rovesci, i venti con il passaggio del minimo previsto sulla regione saranno di moderata intensità dapprima meridionali in rotazione dalla serata di domani da nord-ovest, anche le temperature tenderanno a diminuire dal pomeriggio, qualche locale nevicata sulle cime dell’appennino. Per mercoledì 23 avremo un generale miglioramento con ampie schiarite, tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e ampie schiarite anche per tutto giovedì 24 e per gran parte di venerdì 25 ; poi dalla serata di venerdì nuovo probabile peggioramento che poi interesserà la giornata di sabato 26 con successivo miglioramento per domenica prossima. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo