Pochi temporali ma calano le temperature

L’alta pressione e l’ondata di calore che tra la fine di luglio e questi primi giorni di agosto ha investito la penisola è in fase di moderata attenuazione, in particolare al sud e isole maggiori anche a causa di una relativa circolazione depressionaria presente sul canale di Sicilia. Nei prossimi giorni questa debole circolazione di aria instabile tenderà in parte colmarsi ma nel contempo allargherà la sua azione su tutta la penisola italiana, pertanto da lunedi 6 agosto e per tutta la prima parte della prossima settimana fenomeni di instabilità pomeridiana e serale potranno interessare un po’ tutte le regioni italiane in un contesto si caldo , ma che rientra nella norma della stagione. In dettaglio: oggi sabato 4 e anche domani domenica sulle Alpi, appennino centro-meridionale, Sicilia e Sardegna tempo variabile con temporali che durante il pomeriggio-sera potranno anche essere forti, tempo più stabile sull’area padana e parte del centro(Toscana, Umbria e Marche) con prevalenza di sole e ventilazione debole-moderata settentrionale. Poi, da lunedi 6 estensione anche a queste aree del paese dell’instabilità pomeridiana e serale.

Sull’Umbria, scarsi sono stati i fenomeni temporaleschi relegati all’orvietano e area ternana, ma le temperature sono calate di qualche grado da ieri in tutta la regione anche grazie alla ventilazione settentrionale che continuerà ad interessare la regione anche nella giornata di oggi sabato 4 e in misura minore anche domani domenica, eventuali fenomeni temporaleschi saranno possibili solo nei settori meridionali della regione. Tuttavia la siccità presente, unita alla ventilazione settentrionale possono creare le condizioni favorevoli per l’innesco di incendi. Poi, da lunedi 6 e nei giorni successivi, anche in Umbria potranno manifestarsi durante il pomeriggio-sera fenomeni di instabilità in un contesto di temperature comprese nella norma del periodo. gianfranco angeloni perugia meteo