Tempo perturbato in Umbria nei prossimi giorni

Nel flusso perturbato nord atlantico che interessa da giorni anche la penisola italiana scorrono le perturbazioni e mercoledì 8 dicembre una di queste è attesa sulla penisola presentandosi piuttosto intensa capace di portare nuvolosità anche estesa sia al nord che al centro e poi sulla Campania con precipitazioni diffuse che, già dal primo mattino, interesseranno il settore di nord ovest ,e poi, nel corso della giornata, si estenderanno anche al centro . Le precipitazioni, si presenteranno prevalentemente a carattere nevoso non solo sull’arco alpino ma anche in pianura padana centro occidentale, temporali dal pomeriggio sulle coste tirreniche e nevicate anche sui rilievi dell’appennino settentrionale a quote molto basse e al di sopra dei 1000-1300 metri anche sui rilievi del centro, venti in rinforzo da libeccio sulle coste tirreniche e temperature massime in calo al nord e in temporaneo aumento al centrosud. Per giovedì 9, miglioramento al nord e parte anche al centro , mentre nuvolosità e fenomeni anche intensi al sud e isole maggiori, venti forti di maestrale sui settori occidentali, temperature in calo; venerdì 10 generale rasserenamenti al mattino con possibili gelate sia al nord che al centro, poi avremo un nuovo intenso peggioramento con nuvolosità in rapida estensione da ovest verso est associata a piogge estese che dalla sera dalle coste tirreniche tenderanno ad estendersi al resto del centronord e Campania, le precipitazioni nella giornata di sabato 11 continueranno ad interessare soprattutto il centro e potranno assumere carattere nevoso anche a quote collinari su Romagna, Toscana, Umbria, Alto Lazio, Marche e Abruzzo, dal pomeriggio di sabato 11, mentre ampie schiarite interesseranno il settore centrale tirrenico le nevicate anche abbondanti si concentreranno sulla Romagna, Marche e Abruzzo e zone interne dell’Umbria, i venti si orienteranno sia al nord che al centro da settentrione con raffiche di tramontana sull’area centrale; domenica 12, graduale miglioramento sia al nord che sulle regioni centrali tirreniche mentre tempo ancora perturbato interesserà il sud , le isole maggiori, nonché le Marche e Abruzzo.

Sull’Umbria per l’8 dicembre è atteso un intenso peggioramento con nuvolosità in aumento sin dalla mattinata e precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio- sera , le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi con quota neve dai 800 metri sul settore nord e 1200 metri altrove, venti di libeccio con rinforzi ,e temperature massime in temporaneo lieve aumento; per giovedì 9, tempo ancora variabile con rovesci sparsi e locali nevicate sui rilievi intorno ai 900-1000 metri temperature in calo e venti anche forti dai quadranti occidentali; venerdì 10 al mattino poco nuvoloso con possibili gelate anche estese e poi avremo un rapido aumento delle nuvolosità associata dal pomeriggio a precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso anche a quote basse -collinari soprattutto nell’area occidentale e settentrionale della regione; per sabato 11, tempo ancora perturbato con possibili precipitazioni diffuse e anche a carattere nevoso a quote collinari 500-600 metri , venti in orientamento da nord est e temperature in diminuzione , dal pomeriggio mentre il tempo andrà a migliorare sui settori occidentali , avremo ancora nevicate sul settore settentrionale e orientale della regione ; infine per domenica 12 il tempo andrà a migliorare con ampie schiarite su tutta la regione ma i venti di tramontana continueranno a spirare tra moderati a forti per tutta la giornata.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo