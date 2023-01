Tempo variabile nei prossimi giorni

Mentre una moderata perturbazione sta attraversando oggi venerdì 13 la penisola italiana, nel vicino atlantico si stanno profilando profondi cambiamenti nella grande circolazione atmosferica che nelle prossime 48 avremo tangibili segnali su tutto il continente europeo centro occidentale ma anche mediterraneo. Infatti ,l’alta pressione atlantica sta puntando decisa in direzione delle Groenlandia e ciò da il via alle correnti artiche di puntate l’obiettivo proprio verso il cuore del continente europeo creando un lobo del grande vortice polare e poi successivamente anche in direzione del Mediterraneo centro occidentale. Questo significa per la penisola italiana che, da domenica 15,l tempo subirà un graduale e intenso peggioramento che raggiungerà il suo acume intorno alla metà della prossima settimana, quando alle precipitazioni intense e ai venti forti con una decisa diminuzione delle temperature si potranno avere precipitazioni nevose anche a quote collinari non solo al nord ma anche sull’area centrale del paese, ma di ciò daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni. Intanto, per la previsione: oggi venerdì 13 e anche per domani 14, giornate all’insegna della variabilità con il passaggio di nuvole sparse e qualche precipitazione sparsa in trasferimento da nord a sud , più schiarite nella giornata di domani, le temperature saranno ancora piuttosto miti.Poi, da domenica 15, avremo i primi segnali del cambiamento con nuvolosità in aumento sia al nord che sulla Toscana associata a precipitazioni su Liguria e Toscana in estensione dalla nottata su tutto il centro-nord e nevicate anche a quote basse al nord e sopra i 800 metri al centro, temperature in generale diminuzione. Nei giorni successivi, con l’arrivo sul Mediterraneo centro-oocidentale di altri impulsi di aria artica, avremo una accentuazione del tempo perturbato su tutta la penisola con precipitazioni intense e forti venti, mentre avremo abbondanti nevicate non solo sulle Alpi ma miste a pioggia anche sulla pianura Padana e anche sui rilievi appenninici centro-settentrionali anche a quote collinari.

Sull’Umbria tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite con qualche possibilità di brevi piogge oggi venerdì 13 tra pomeriggio e sera ma con successivo rapido miglioramento nella giornata di domani sabato 14 quando prevarranno le schiarite. Poi, per domenica 15 anche l’Umbria comincerà a risentire del profondo cambiamento del tempo con nuvolosità in aumento e le prime precipitazioni solo dal tardo pomeriggio-sera, mentre la diminuzione delle temperature potrà portare le prime nevicate sui rilievi appenninici a quote intorno agli 800-1000 metri. Per la prossima settimana precipitazioni e nevicate anche a quote basse (anche colllinari) saranno protagoniste anche sull’Umbria e eventuali schiarite avranno carattere temporaneo con temperature in graduale diminuzione.