Umbria, torna il freddo

Correnti fredde provenienti dai Balcani dalla serata di oggi venerdi 22 inizieranno ad interessare il medio e basso adriatico e domani sabato 23 tutto il centro-sud e la Sicilia saranno coinvolti da queste correnti gelide , mentre il nord sarà coinvolto solo marginalmente il settore di nord-est. Questo fronte freddo oltre a portare una sensibile diminuzione delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali adriatiche provocherà nevicate anche a quote molto basse su Marche, Abruzzo e Molise e poi su Puglia, Basilicata e Calabria e temporali forti sulla Sicilia orientale. Tempo in miglioramento domenica anche al Sud , ma fino a lunedi 25 su tutto il centro-sud farà piuttosto freddo con venti di tramontana, sebbene in attenuazione a partire da lunedi, saranno possibili in questo periodo anche gelate sopratutto sull’area adriatica.

Sull’Umbria le giornate assolate e miti con nebbie mattutine dei giorni scorsi , lasceranno il posto da domani sabato 23 fino a lunedi 25 a giornate fredde contraddistinte da forti venti di tramontana e temperature in sensibile calo. Con ordine: oggi venerdi 22 , diradamento delle foschie dalla tarda mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento delle nubi sull’area appenninica e dalla notte sarà possibile qualche isolata precipitazione anche a carattere nevoso, venti in orientamento da nord-est dalla notte e temperature in sensibile calo; domani 23 sabato, cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sull’area appenninica dove saranno possibili sporadiche nevicate, forti saranno i venti gelidi di tramontana su tutta la regione, possibili gelate; domenica 24 cieli sereni su tutta la regione ma freddo intenso e gelate, ancora venti di tramontana in graduale attenuazione, anche lunedi 25, sebbene i venti tenderanno ad attenuarsi sarà una giornata fredda con gelate nottetempo e al mattino. Nel prosieguo della prossima settimana a partire da martedi 26 temperature in aumento con tempo di nuovo stabile e asciutto.

gianfranco angeloni Perugia Meteo