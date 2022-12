Sgominato clan di albanesi, 150 chili di cocaina sul mercato umbro: 13 arresti. Coinvolte le città di Perugia, Terni, Foligno e Spoleto

Sarebbe riuscita ad immettere sul mercato, in otto mesi, oltre 150 chili di cocaina la presunta associazione a delinquere nei confronti della quale la squadra mobile di Perugia ha dato esecuzione a misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Perugia, su richiesta della locale Procura nei confronti di 15 persone, di cui 11 albanesi. Per 9 è stata disposta la custodia in carcere, per quattro gli arresti domiciliari e per due l’obbligo di dimora. Quattro sono comunque risultati irreperibili. L’operazione, che ha interessato i territori di Foligno, Spoleto, Terni, Rimini e Bologna è stata condotta dalla squadra mobile di Perugia con il supporto di quelle di Terni, Rimini, Bologna e Macerata nonché dei Reparti prevenzione crimine Umbria-Marche, Toscana e Abruzzo e di unità cinofile. Nel corso delle indagini, avviate nel maggio del 2020, la polizia giudiziaria ha altresì proceduto all’arresto in flagranza di ventidue persone, al sequestro di circa 9 chili di cocaina, 2 di eroina, 2 pistole con 139 proiettili, 4 auto e circa 13 mila euro. Secondo gli inquirenti le figure ritenute apicali dell’organizzazione avevano attivato una serie di canali, anche esteri, di rifornimento della cocaina. La droga, una volta giunta sul territorio, veniva lavorata da uomini di fiducia che procedevano al successivo confezionamento delle dosi; la distribuzione al dettaglio era poi curata dalle cellule di spaccio, dislocate in diversi territori, tra i quali Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Macerata, Rieti e Cattolica. In caso di arresto, l’organizzazione, ha accertato la polizia, provvedeva a fornire assistenza legale e, una volta usciti dal carcere, denaro per far fronte alle spese e come ricompensa per la fedeltà. I proventi illeciti sono stati stimati in diversi milioni di euro e sarebbero stati reinvestiti oltre che in attività commerciali in Umbria anche in Albania, in particolare in attività ricettive, site nelle località balneari più rinomate.