Rifiuti Zero Umbria: seminari sull’Economia Circolare

Il Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero, organizza due seminari sulla “buona pratica” del compostaggio domestico. L’iniziativa fa parte della nostra campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti ed è una delle buone pratiche da incentivare da noi proposte alla Regione Umbria per il piano di gestione rifiuti. Lo scopo è quello di promuovere la consapevolezza dell’importanza di ridurre i rifiuti conferiti al gestore e avere, in un secondo momento, lo sconto sulla TARI. Sapendo che il compostaggio può avvenire sia in presenza (aerobico) che in assenza (anaerobico) di ossigeno abbiamo organizzato due seminari separati.

Il secondo (anaerobico) sarà il 15 Aprile 2021 dalle ore 21 e ci seguirà l’Ing. Franceschetti, esperto di sistemi di compostaggio domestico, insieme a Concetta Magurno, esperta nella Tecnologia EM e Stefania Posanzini, esperta nella Tecnologia e attivazione EM con i microrganismi, ci mostreranno alcune soluzioni.