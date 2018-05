A Norcia il raduno nazionale dei Campanari

NORCIA – Si svolgerà a Norcia il 9 e 10 giugno, organizzato dalla Federazione Nazionale Suonatori di Campane, il 58° raduno nazionale suonatori di campane, che è una manifestazione annuale, itinerante per tutte le regioni d’Italia. La manifestazione attira qualche centinaio di campanari provenienti da molte parti d’Italia, specialmente dal nord d’Italia dove sono concentrate la maggior parte di associazioni censite, inoltre vi partecipano moltissimi appassionati dell’arte campanaria di cui molti bambini. La spettacolarità risiede nei concerti di campane che verranno dislocati in varie zone della città, ognuno di questi è diverso e rappresenta un diverso sistema di suono, su di essi si esibiranno i vari gruppi campanari rappresentanti delle moltissime tecniche di suono esistenti in Italia. Nei due giorni della manifestazione si intervalleranno momenti musicali, culturali, folcloristici e conviviali insieme alla popolazione di Norcia, lo scopo oltre che far risuonare i sacri bronzi in una città che non ha più campanili agibili è riportare persone da varie zone d’Italia in un territorio bellissimo che merita tutta la vicinanza possibile. La domenica pomeriggio sarà presentato il libro “ Campane e Campanili della Valnerina “ di Riccardo Palmieri una vera memoria dei campanili della Valnerina, oggi ancora più prezioso dopo il terremoto che ha distrutto molti campanili e in questo libro con una lunga sequenza di foto ritroviamo tutte le strutture architettoniche dei campanili prima dei danni subiti dal sisma. Anche in questa edizione parteciperanno i rappresentanti delle maggiori fonderie di campane d’Italia Allanconi, Capanni e la Pontificia fonderia di campane Marinelli di Agnone. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria e del comune di Norcia.