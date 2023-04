Centro servizi Grocco di Perugia, nuova donazione per la palestra

Una rampa con scala per la ginnastica di riabilitazione cardiologica. In questo consiste l’ultima donazione effettuata dall’associazione di volontariato “Cuor di Leone – pro cardiopatici” di Perugia alla palestra di Cardiologia riabilitativa del Centro servizi “Pietro Grocco” di Perugia.

Alla cerimonia di consegna che si è tenuta lunedì 17 aprile erano presenti, in rappresentanza dell’Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, direttore sanitario f.f., e la dottoressa Lucia Filippucci, responsabile del servizio, con tutto il suo staff. Per l’associazione, invece, è intervenuto il presidente Tiziano Scarponi che ha ricordato che Cuor di Leone ha effettuato varie donazioni al Centro servizi e ha sottolineato la longevità del rapporto che esiste con il servizio territoriale di Cardiologia riabilitativa, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutti pazienti cardiopatici dopo la dimissione ospedaliera per un evento acuto.