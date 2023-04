Meteo in Umbria: temperature in aumento nel weekend

La circolazione di aria fredda continua a condizionare il tempo sulla penisola italiana con instabilità più diffusa e marcata sulle regioni adriatiche e in genere su tutto il meridione e Sicilia dove le precipitazioni da giorni stanno frequentando queste aree; al contrario al nord e parte del centro(e questo si ripete ormai da mesi) prevalgono condizioni di tempo più asciutto solo con occasionali precipitazioni. Nei prossimi giorni, la circolazione depressionaria a carattere freddo presente ancora al sud tenderà a perdere importanza, mentre una nuova goccia fredda in quota transiterà dalla Polonia alla Francia sfiorando l’arco alpino, tuttavia, sarà capace di cambiare la circolazione attuale . Pertanto, per le previsioni da qui al fine settimana avremo: per oggi martedì 16, ancora molte nubi al sud e settore adriatico con piogge sparse e locali temporali, ma la tendenza quella di un graduale miglioramento , variabilità sul resto del paese senza precipitazioni di rilievo. Per domani mercoledì 19,avremo ancora residua instabilità al sud, mentre si assisterà ad un aumento delle nubi e possibilità di precipitazioni al nord ad iniziare dal settore orientale. Poi ,per giovedi e venerdì, la nuvolosità e le precipitazioni saranno più presenti al nord (area alpina in particolare con precipitazioni anche a carattere nevoso al di sopra dei 1200 metri), fino alla Toscana , Marche e Umbria, con precipitazioni sparse. Nel contempo, avremo un deciso miglioramento al sud della penisola. Poi per sabato 22 il tempo migliorerà con ampie schiarite anche al centro-nord in attesa di un nuovo probabile peggioramento per domenica 23 sull’area alpina . Le temperature anche in questo periodo rimarranno al di sotto delle medie del periodo con tendenza ad aumentare al sud e isole maggiori nella seconda parte della settimana.

Sull’Umbria la circolazione fredda ha generato nei giorni scorsi precipitazioni che hanno interessato l’area del Trasimeno e la dorsale appenninica, mentre più scarse e a macchia di leopardo altrove, per le previsioni dei prossimi giorni avremo ancora una nuvolosità anche estesa ma senza precipitazioni di rilievo sia per oggi martedì 18 che per domani mercoledi con temperature decisamente inferiori alle medie del periodo ,in particolare per quanto riguarda le massime. Poi, per giovedi e venerdi,il cambio delle correnti che proverranno da ovest porterà si nuvolosità variabile ma potrà essere associata a precipitazioni sparse , mentre le temperature saranno in lieve ripresa. Invece per il fine settimana, avremo un generale miglioramento del tempo con ampie schiarite e le temperature massime saranno in deciso aumento.

Gianfranco Angeloni, Perugia meteo