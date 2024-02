Giornata della Cura delle persone e del pianeta: le iniziative in Umbria

Giovedì 29 febbraio 2024 si svolgerà la III Giornata nazionale della Cura delle Persone e del Pianeta. Un giorno dedicato alla riscoperta del valore alla cura di noi e degli altri, della città e del pianeta in cui viviamo. In un tempo in cui siamo costretti a soffrire le conseguenze di decenni di incuria “dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del prendersi cura capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono” (Papa Francesco).

Il 29 febbraio, migliaia di studenti e insegnanti, di 126 scuole di 109 città, usciranno dalle loro aule per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri nei loro luoghi di lavoro e volontariato: pronto soccorso, ospedali, case per anziani, centri specializzati di cura, mense, empori Caritas, centri di accoglienza dei migranti, centri antiviolenza e case delle donne ma anche sedi della rai, comuni, province, tribunali, librerie, canili,…

Alcuni studenti e insegnanti faranno esperienza diretta di cura degli altri o dell’ambiente (ad esempio: servire ad una mensa per i poveri e senzatetto, ripulire, riordinare e abbellire uno spazio pubblico segnato dall’incuria, dall’abbandono o dall’inverno,…). Altri ancora costruiranno la mappa della città della cura andando a scoprire e “illuminare” le persone, le pratiche e i luoghi di cura del territorio che contribuiscono al nostro ben-essere personale e collettivo.

I partecipanti alla Giornata promuoveranno la cultura della cura raccontando in tempo reale, sui social network, gli incontri, le cose viste e sentite, amplificando così le voci e le storie delle persone incontrate, le loro attività e le loro idee sulla cura #iohocura.

La cura è un diritto umano, costituzionale e universale, che va rispettato, attuato, organizzato e finanziato. Pensiamo alla cura degli ammalati e della salute di tutte e di tutti. Pensiamo alla cura dei più piccoli e delle giovani generazioni. Pensiamo alla cura dei più fragili e vulnerabili, degli anziani e delle persone e famiglie in difficoltà economiche. Pensiamo alla cura delle donne vittime di tante violenze e discriminazioni. Pensiamo alla cura del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Pensiamo alla cura della nostra economia, delle nostre città e quartieri, dell’ambiente e dei beni comuni che non sono solo nostri. Pensiamo ai popoli in guerra, a Gaza, in Ucraina e nel resto del mondo, ai migranti, alle persone perseguitate dall’oppressione, dalla miseria e dalle catastrofi ambientali…

Dal 29 febbraio al 19 aprile con Papa Francesco

La Giornata della Cura delle persone e del pianeta è parte integrante del Programma Nazionale di educazione civica “Trasformiamo il futuro. Per la pace-Con la cura 2023-2024” che si propone di educare le giovani generazioni alla cura come strumento concreto di pace e di trasformazione del futuro. Questo percorso didattico è a sua volta parte del Decennio della Cura (2020-2030) promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace. Papa Francesco incontrerà gli alunni, i docenti e i dirigenti scolastici coinvolti in questo percorso venerdì 19 aprile 2024nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. A questo straordinario evento parteciperanno anche gli amministratori locali, i rettori e i docenti universitari firmatari del “Patto di Assisi”.

Il Quaderno degli esercizi di cura

Per promuovere l’educazione alla cura, la Rete nazionale delle scuole di pace ha ideato e messo a disposizione delle scuole il “Quaderno degli esercizi di cura”, un originale strumento didattico di educazione civica con cui sviluppare tutti gli elementi essenziali della cura: l’attenzione, il rispetto, la responsabilità, la presenza, l’ascolto, la comprensione, l’empatia, l’uso delle parole, il dono, la generosità e il coraggio.

I promotori della Giornata della cura

La Giornata della Cura è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, Provincia di Perugia,Comune di Roma, Perugia, Padova, Parma, Acireale (CT), Bertinoro (FC), Bra (CN), Castel Bolognese (RA), Castellana Grotte (BA), Cavriago (RE), Ceriale (SV), Cerveteri (RM), Cervia (RA), Dolo (VE), Dubino (SO), Fogliano Redipuglia (GO), Locate di Triulzi (MI), Masi Torello (FE), Montefranco (TR), Narni (TR), Palanzano (PR), Radicondoli (SI), Rocca Canterano (RM), Roncadelle (BS), Sagrado (GO), San Miniato (PI), San Vittore Olona (MI), Spoleto (PG), Tivoli (RM), Vibonati (SA), Coordinamento Provinciale Bergamasco enti locali per la pacein collaborazione con Equal Care Day 2024.

Il 29 febbraio 2024 è l’Equal Care Day

La Giornata della Cura delle persone e del pianeta è promossa in occasione dell’Equal Care Day, una iniziativa avviata nel 2016 da una rete tedesca di persone e associazioni che vuole promuovere la rivalutazione e un’equa ripartizione dei lavori di cura nella nostra società.

Elenco delle attività

Padova,Centro Infanzia “F. Aporti”

Iniziativa per la salvaguardia del pianeta

Padova, Centro Infanzia “L. M. Carraro”

Pulizia di un parco vicino alla scuola

Bastia Umbra (PG), Direzione Didattica Don Bosco

Infanzia: Con la mia collega dobbiamo approfondire l’argomento e pensare a un’attività da proporre e realizzare con bambini di 5 anni.

Primaria: Classe seconda. Visita con laboratorio alla Casa di Jonathan e al centro Papa Giovanni XXIII di Bastia Umbra (classi coinvolte 4 e 5)

Pontinia (LT), Istituto Comprensivo “G. Manfredini”

Pulizia giardino.

Follonica (GR), Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena”

Infanzia:

1) Pulizia del giardino e viale della scuola. Biglietto di ringraziamento al personale ATA e alle cuoche.

2) Preparazione di un video da rivedere con i bambini con le varie attività che nel corso dell’anno stiamo svolgendo collegate al tema della cura, prendersi cura in modo particolare di qualcuno, pulizia giardino della scuola.

3) Pulizia del giardino della scuola. Portare biglietti di saluti alle case del nostro quartiere. Esporre cartellonista di rispetto degli ambienti comuni, del risparmio dell’acqua, dei consumi.

4) Cura dell’ambiente che ci circonda. Semina e cura di una piantina.

5) Inizialmente pensavamo di affiggere nel quartiere la cartellonistica delle buone maniere per il rispetto dell’ambiente, ora abbiamo deciso di ringraziare tutto il personale che si prende cura di noi (personale ATA, cuoche, spazzini, operai che fanno il taglio dell’erba del giardino, ecc.) donando loro dei grandi biglietti di ringraziamento.

6) Pulizia del viale e giardino della scuola, biglietto di ringraziamento al personale Ata e alle cuoche.

7) Visita al canile di Scarlino, alunni di 4 e 5 anni del plesso.

Primaria:

1) Visita centro anziani del nostro paese.

2) Incontro con operatori e ragazzi di un centro cura disabilità.

3) 23 alunni coinvolti e 3 insegnanti, si recheranno al Canile Municipale per vedere come ci si prende cura di un cucciolo e come funziona l’adozione di un cane.

4) Le classi 4A -B-C della scuola primaria Don Milani si occuperanno di due attività, una all’interno della scuola (si prenderanno cura della biblioteca di classe) e una all’esterno (visita al museo cittadino del MAGMA, luogo che abbiamo individuato come simbolico della cura dell’anima della nostra città: al suo interno, infatti, la comunità si prende cura della memoria storica di Follonica).

5) Video sulla cura degli spazi scolastici.

6) Visita di un luogo vicino alla scuola dove viene attuato un programma di cura per l’ambiente, osservazione nel tempo e “presa in cura” da parte della classe prima di questo angolo specifico. 22 alunni.

7) Pulizia della classe e del giardino della scuola.

8) Visita al canile di Follonica, 22 studenti.

9) “I bambini si prenderanno cura di alcuni spazi della scuola che, per l’occasione verranno chiamati ““gli angoli della cura“. Questi spazi saranno: la biblioteca di classe, uno spazio del cortile, uno spazio del plesso che verrà chiamato “lo spazio della riflessione sulla cura“.

I bambini, guidati dalle insegnanti, il 29 febbraio, dedicheranno la giornata alla riorganizzazione di questi “angoli” sistemando i libri nella biblioteca e valutando il loro stato (catalogandoli e valutando il loro stato); si recheranno in cortile e si prenderanno cura delle piante (nominando gli alberi riconoscendoli come esseri viventi degni di rispetto); sceglieranno uno spazio condiviso del plesso adibendolo a “spazio della riflessione sulla cura“. In quest’ultimo spazio verranno inseriti dei messaggi raccolti dai bambini di altre classi che esprimeranno i loro pensieri sulla cura. Al termine di queste attività i bambini della classe si recheranno in tutte le aule del plesso portando il loro messaggio di cura, parlando delle esperienze vissute durante questo progetto. “

10) Visita all’Emporio della solidarietà 2 classi Seconda Primaria.

Secondaria di I Grado:

1)Lavoro su un albo illustrato “Avrò cura di te”.

2) Le classi 1A e 1B della Scuola secondaria di primo grado A.Bugiani si recheranno nella giornata del 29 febbraio presso la Biblioteca Comunale dove avranno la possibilità di incontrare le operatrici e/o la direttrice. L’attività intende promuovere la Cura della parola e dell’animo attraverso la sensibilizzazione alla lettura e all’ importanza di essa.

Paluzza (UD), Istituto Comprensivo “Linussio – Matiz”

Infanzia:I bambini e le bambine osservano gli operai comunali che si prendono cura di loro mantenendo il giardino della scuola pulito e sicuro. A seguire un momento di riflessione e discussione e relativo disegno

Secondarie di I Grado:Incontro con alcuni anziani della Casa di riposo di Paluzza (all’interno del percorso “Raccontami una storia”) (18 alunni).

Grugliasco (TO), Istituto Comprensivo “M. L. King”

Mappatura dei luoghi di cura del territorio della scuola; Progetto scolastico con un mental coach per la cura della persona nei suoi limiti, anche di disabilità, e nelle sue potenzialità; Progetto con il Banco alimentare per la cura delle famiglie in situazione di povertà; Progetto con il Sermig per la cura delle risorse del pianeta e una loro distribuzione equa per risolvere il problema della povertà nel mondo. In tutte queste attività sono coinvolte le 5 classi quinte della nostra scuola.

Mirabella Eclano (AV), Istituto Comprensivo “R. Guarini”

Infanzia:“A scuola con i nonni”. Visita alla casa di riposo. Cura di una parte esterna della scuola (con i nonni). Ospitare in sezione i nonni per un confronto generazionale.

Primaria: Profumo di Pace… Disseminare palline di argilla e terriccio contenenti semi in spazi incolti del territorio per ravvivarli con vivaci e profumati fiori. Cura della statua S. Pio collocata nella piazzetta del paese. Cura dello spazio dietro la scuola. Cura di alcuni spazi della villa comunale.

Secondarie di I Grado: Cura dell’orto (cura dell’ambiente). Riflessioni sulla legalità e la cura dell’altro. Letture da “Cuori connessi”: focus sulle discriminazioni.

Ascoli Piceno, Istituto Comprensivo Borgo Solestà–Cantalamessa

Facciamo esperienza di cura degli altri e dell’ambiente che ci circonda.

Cavallermaggiore (CN), Istituto Comprensivo Cavallermaggiore

“Realizzazione di due progetti: esperienze di crescita e di cura con i nonni e le nonne ospiti della casa di riposo. cittadina. Una volta al mese si va a trovarli e a realizzare piccole attività con loro.

– progetto per 1 anni di letture animate e laboratorio inclusivo “Fiabolando realizzato a scuola dai ragazzi con disabilità dei gruppi appartamento”.

Conegliano (TV) Istituto Comprensivo Conegliano 3 “A. Brustolon”,

Infanzia:

1) Riordino dell’aiuola della scuola per prenderci cura del nostro ambiente scolastico magari con la collaborazione di alcuni alpini del paese.

2) Prendersi CURA del nostro ambiente rendendo più bello e accogliente il nostro giardino e l’aiuola dell’entrata con l’aiuto di associazioni.

Primaria:

1) Inviteremo il nonno vigile.

2) Visita presso la casa di riposo “Fenzi” (40 alunni).

3) Classe 1^ visita alla vicina biblioteca dove al mattino, grazie a insegnanti volontari, si tiene una scuola di lingua italiana per le mamme straniere, e dove, due pomeriggi a settimana, alcune alunne e alunni vanno a svolgere i compiti, guidati sempre da insegnanti volontari. Al rientro a scuola ringraziamento anche alle collaboratrici scolastiche e al nonno vigile.

4) Classi 5° visita ad una casa di riposo della città con incontro fra alunni ed alcuni anziani; con l’aiuto degli operatori gli alunni serviranno la merenda agli ospiti e con l’insegnante di musica eseguiranno un paio di canti.

5) Classi 4° incontro a scuola con la polizia locale e collegamento Meet con compagna che ha frequentato lo scorso anno scolastico e l’inizio di questo e poi è rientrata in Ucraina.”

6) Visita ad una casa di riposo con le mie classi quinte 41 alunni.

7) Con entrambe le classi quinte andremo in visita alla casa di cura per anziani. Lì, dopo una breve presentazione da parte di entrambi i gruppi, i ragazzi proporranno una canzone e serviranno loro la merenda insieme agli operatori che spiegheranno loro le esigenze di ciascun anziano.

8) Classe di 15 bambini della scuola primaria, pulizia del giardino e dei dintorni della scuola. riflessione collettiva.

Padova, Istituto Comprensivo Padova 14 “G. Galilei”

Creare poesie sulla cura del mondo da regalare alla casa degli anziani del quartiere.

Torrice (FR), Istituto Comprensivo Ripi

1) Pulizia del giardino scolastico Torrice.

2) Per l’infanzia attività di pulizia degli spazi comuni alle sezioni e del giardino.

3) Prendersi cura di uno spazio scolastico comune (giardino), organizzare una raccolta indumenti, giochi per una casa famiglia.

4) Incontro con associazione di volontariato.

Gubbio (PG), Secondo Circolo Didattico “A. Moro”

Scuola Primaria e Infanzia “Aldo Moro”: Flash Mob: canto e diffusione di messaggi di pace elaborati dai bambini. L’evento si svolgerà presso il “Parco della Pace” dove è situata la Chiesetta, luogo di incontro tra il lupo e S. Francesco. Studenti partecipanti: n. 258

Scuola Infanzia “Aldo Moro”: Visita presso il Centro Socio Riabilitativo ed Educativo Diurno “Centro Accoglienza Aldo Moro” dove i bambini racconteranno attraverso il Kamishibai la storia di Guizzino di Leo Lionni, incentrata sui valori dell’amicizia, sull’unione e l’aiuto reciproco. I bambini consegneranno agli ospiti del Centro un biglietto con un manufatto, precisamente un cuore, con il quale trasmetteranno il messaggio che “l’amore è prendersi cura anche degli altri”. Studenti partecipanti: 28 alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.

– Scuola Primaria di Mocaiana: Cura dello spazio esterno della scuola con piantumazione di erbe officinali, sistemazione della casina degli insetti e giardino delle farfalle.Studenti partecipanti: n. 70.

Scuola infanzia di Mocaiana: Visita presso l’associazione Spirit Onlusche si occupa di ippoterapia dove i bambini scopriranno il ruolo delle persone che ci lavorano, come lavorano e la motivazione nella scelta di questo lavoro. Studenti partecipanti: n. 28.

Scuola Primaria Montessori:L’allegria che cura.I bambini sono usciti in città in occasione del Carnevale e hanno fatto visita ai nonni, alle persone sole alla RSA (residenza assistenziale sanitaria) portando il sorriso con barzellette, disegni e indovinelli. Studenti partecipanti: 78.

Infanzia Casa dei Bambini “Montessori”:Prendersi cura dell’ambiente e del giardino della scuola. Studenti partecipanti: n. 40.

Bari, Convitto Nazionale “D. Cirillo”

Raccolta alimentare per la mensa solidale che opera per i senzatetto del quartiere.

Fidenza (PR), Direzione Didattica “I. Alpi”

1)Prepareremo delle tovagliette disegnate dai bambini che useremo il 29 per apparecchiare la tavola della mensa Caritas del nostro paese. Faremo anche un incontro/riflessione con il responsabile Caritas di Fidenza

2) Per le classi 1^A -3^A- 3^B saranno predisposte delle letture e dei canti che avranno come tema la tenerezza delle parole e dei gesti, sarà predisposto un momento di riflessione e ai bambini sarà chiesto di realizzare dei biglietti a forma di fiore in cui ci saranno scritte delle parole e dei gesti da donare il 29 febbraio ai passanti nel centro del paese per sensibilizzare alla cura del “cuore”, dei sentimenti tra le persone.

3) Uscita fuori la scuola per le vie della città di Fidenza.

Oulx (TO), Direzione Didattica Lambert

Abbiamo aderito alla proposta della Diocesi di Torino che, in collaborazione con la CARITAS, ha pensato ad una raccolta di cibo per le famiglie svantaggiate del territorio.

Bagheria (PA), Direzione Didattica Primo Circolo “G. Bagnera”

Visita della scuola dell’infanzia per sperimentare azioni di cura verso i più piccoli. Cura dell’orto didattico e del verde presente nella scuola.

Neive (CN), Istituto Comprensivo “B. Fenoglio”

La cura della Terra. La cura del mio compagno di classe.

Taranto, Istituto Comprensivo “C. G. Viola”

Pulizia del giardino della scuola.

Torino, Istituto Comprensivo “A. Manzoni”

Visita al centro per aiutare le persone in difficoltà.

Ottaviano (NA), Istituto Comprensivo “D’Aosta”

Primaria:Pulizia del giardino della scuola, 20 studenti. Ripristino e abbellimento delle scale della scuola, 21 studenti.

Secondarie di I Grado:

1) Prendersi cura dei bimbi che vivono periodi difficili e in ospedale. Le attività mireranno a illuminare i loro sguardi con piccoli gesti d’amore e solidarietà.

2) Visita al centro anziani – Pulizia di spazi verdi con Legambiente- Collaborazione con la sede Caritas e parrocchia per la mensa dei poveri – cura dei cani randagi nel canile municipale o cooperativa accreditata-giornata di inclusione al centro di ippoterapia del Comune – altre iniziative da programmare -visita ad un centro di riabilitazione convenzionato ASL del Comune – altre iniziative da programmare.

3) Incontri con i nonni.

Gradisca d’Isonzo (GO), Istituto Comprensivo “F. U. Della Torre”

Visita alla caserma dei carabinieri di Gradisca con la classe 2^

Potenza, Istituto Comprensivo “G. Leopardi”

Quasi tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” parteciperanno con diverse attività di educazione alla CURA, non solo il 29 febbraio ma nella settimana dal 26 febbraio fino al 1° marzo con le seguenti percorsi:

-Gli alunni delle classi IVA e VA della Scuola Primaria Rodari andranno a conoscere e ringraziare chi si prende cura degli altri attraverso la filiera della Caritas Diocesana (26 febbraio)

-Gli alunni delle classi III della S. Primaria Albini e Stigliani si prenderanno cura dell’ambiente, con la pulizia di un angolo del giardino della scuola e la cura degli arredi. (27 febbraio)

-Gli alunni delle classi I e II della S. Primaria Albini e Stigliani riceveranno il necessario per prendersi cura delle aiuole in vaso. (27 febbraio)

-Tutti gli alunni della S. Primaria Rodari prenderanno cura del giardino della scuola, pulizia, cura degli arredi e piantumazione. (29 febbraio)

-Gli alunni delle classi IVA – IVB e IIIA della S. Primaria Albini e la classe IIIA della S.Primaria Stigliani andranno a conoscere e ringraziare chi si prende cura degli altri al centro di accoglienza “Le rose di Atacama”. (29 febbraio)

-Gli alunni delle classi prime, seconde e terze C della S. Secondaria di I Grado incontreranno due referenti del mondo della “cura”, Dott.ssa Filomena Zaccagnino, ordine regionale assistenti sociali e Dott. Dino Ricci, titolare AssurdRistopub presso l’Aula Magna “Leopardi”

-Le classi IIIA e IIIB della S. Secondaria I Grado andranno a conoscere chi si prende cura degli altri presso i Magazzini Sociali alle ore 10.00. (29 febbraio)

-Gli alunni delle classi quiontedella S.Primaria Albini e Stigliani e la classe IIVB della S.Primaria Stigliani andranno a conoscere e ringranziare chi si prende cura degli altri ai Magazzini Sociali (1 marzo)

Palestrina (RM), Istituto Comprensivo “K. Wojtyla

Pulizia del quartiere

Noceto (PR), Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini”,

Primaria: Le classi devono definire bene le attività

Secondarie di I Grado:

1) Gioco del folletto (un prendersi cura dell’altro da scoprire)

2) prendersi cura dell’albero del rispetto piantato nel giardino della scuola 3) giornata del volontariato in cui i ragazzi dedicano un paio di ore al circolo degli anziani, agli ospiti della casa protetta o della cooperativa sociale il giardino

Napoli, Istituto Comprensivo 46 “Scialoja – Cortese”

Nella nostra scuola, capofila a livello nazionale del Service Learning, sono messe in campo azioni di Service Learning che prevedono, tra l’altro, l’adozione di piccoli/grandi spazi all’interno e fuori dall’aula.

Bastia Umbra (PG), Istituto Comprensivo Bastia 1

Visita al museo archeologico di Perugia, attività di sensibilizzazione nei confronti del nostro patrimonio storico e culturale, consegna del libro “ed io avrò cura di te” (classe 3^b)

Costano Bastia Umbra (PG),Istituto Comprensivo Bastia 1

Visita ad un centro anziani diurno di Bastia Umbra 17 studenti

Bosco Chiesanuova (VR), Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova

Sensibilizzazione alla consapevolezza della cura e della pace attraverso messaggi scritti dai bambini e consegnati alle persone del territorio che si prendono cura dell’ambiente o di altre persone fragili. Consegna del quaderno degli esercizi della cura al sindaco di Cerro Veronese (VR) o un suo rappresentante.

Cerro Veronese (VR),Istituto Comprensivo Bosco ChiesanuovaPreparazione di biglietti specifici da distribuire per il paese. Sul biglietto c’è scritto “Ci prendiamo cura nel nostro mondo donando gioia, speranza e pace. fai girare questo biglietto, donalo a chi vuoi tu”. Donando i biglietti saluteremo le persone con un sorriso.

Calolziocorte (LC), Istituto Comprensivo Calolziocorte

1) Abbiamo organizzato una raccolta viveri e articoli sanitari per le persone in difficoltà con l’intervento dell’associazione Sermig.

2) Laboratorio con missionari Vongo, 150 bambini. Incontro e laboratori con CARITAS 120 bambini, incontro City Angels 40 bambini, raccolta viveri per il SERMIG 550 bambini, laborari di accoglienza e cura reciproca fra classi 100 bambini

Vercurago (LC), Istituto Comprensivo Calolziocorte

Abbiamo organizzato una raccolta viveri e articoli sanitari per le persone in difficoltà con interventi dell’associazione Sermig

Corigliano – Rossano (CS), Istituto Comprensivo Erodoto

1)Prendersi cura e divulgare la giornata nel plesso e nelle classi del proprio istituto che non hanno aderito a questa iniziativa

2) Prendersi cura degli alunni delle classi che non hanno aderito al progetto

3) Prendersi cura e divulgare la giornata nei plessi e nelle classi del proprio istituto che non hanno aderito alla giornata.

Faedis (UD), Istituto Comprensivo Faedis

Pubblicazione di un giornalino sui gesti di cura verso sé, gli altri e l’ambiente della scuola. Attività di cura dell’orto giardino scolastico.Tutte le classi sono coinvolte

Perugia, Istituto Comprensivo Perugia 8

Visita alla mensa della Caritas diocesana di Perugia, 37 alunni di quinta primaria

Tricesimo (UD), Istituto Comprensivo Tricesimo

Presentazione e consegna del Quaderno degli esercizi di cura

Vallefoglia (PU), Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II”Conoscenza delle iniziative locali a sostegno della cura

Tavullia (PU), Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II” Incontro con volontari dell’Avis di Tavullia, 10 classi della Scuola Primaria “V.Giunta” di Tavullia

Montecchio (PU),Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II”

Incontro con rappresentanti delle associazioni di volontariato

Pesaro (PU),Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II” Visita al centro anziani Alzheimer, visita alla croce Rossa, pulizia del parco di Tavullia e di S. Angelo

Vicenza, Istituto Comprensivo Vicenza 2

Alcune classi del nostro Istituto attraverseranno il quartiere per incontrarsi nella sede di Direzione attivando piccoli di gesti di cura e di ringraziamento reciproco, saremo accolti dai ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola secondaria.

Fabro (TR), Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta”

1)Consegna agli studenti del “Quaderno degli esercizi di cura”: svolgere attività di educazione civica per sviluppare l’attenzione e il rispetto verso le persone più fragili – Classi quarte e quinta – Totale 23 alunni

2) Creazione di un libro online per sensibilizzare le persone alla cura del pianeta. Nel libro verranno inserite le regole base da rispettare per avere cura dell’ambiente e un gioco online per imparare a differenziare i rifiuti. 15 studenti partecipanti (pluriclasse 3°-4°-5°)

Padova, Istituto Suore maestre Santa Dorotea

Tutte le 5 classi della scuola Primaria sono coinvolte:

Ringraziare chi si prende cura di noi

Riordinare il giardino della scuola

Collaborare in famiglia alle attività

Alcuni alunni stanno realizzando con la lana delle mattonelle che serviranno per la realizzazione di coperte da destinare a persone senza fissa dimora in collaborazione con l’associazione Sheep Italia, anche le nonne sono state coinvolte in questa attività”

Padova, Liceo Scientifico “I. Nievo”

Pulizia del quartiere

Modena, Scuole Madonna Pellegrina

Visita al centro anziani: 50 studenti; pulizia del giardino: 160 studenti a rotazioni; biglietto di gratitudine con poesia per chi si prende cura di noi (ogni studente un biglietto); esperienza di doposcuola con il gruppo Caritas della parrocchia adiacente la scuola

Andria (BT), CPIA Barletta Andria Trani “G. Strada”

Trasmetterò con circolare la vostra lettera a tutti i docenti invitandoli a elaborare iniziative

Bitonto (BA), Istituto Comprensivo “Sylos”

Visita centro anzianiCerimonia presso la sala consigliare del Comune di Bitonto per la presentazione della “Rete per la cura” con sottoscrizione del protocollo promosso da IC Sylos, Comune di Bitonto, Fondazione Giovanni XXIII, Fondazione Opera Santi Medici, UNITALSI sottosezione di Bitonto, Banco delle Opere di Carità Bari, cooperativa sociale OPS

Barberino Tavarnelle (FI), Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

1)Visita Centro l’Abbraccio, Pulizia giardini e ambienti, Scambio di messaggi tra alunni, docenti e personale in tutti i plessi

2) Inizio campagna di solidarietà per la biblioteca di Campi Bisenzio

3) Pulizia zone esterne alla scuola

4) Pulizia del giardino e spazi adiacenti la nostra scuola.

Collecchio (PR), Istituto Comprensivo “E. Guatelli”

Attività di preparazione marcia della pace: attestati di gratitudine per associazioni del territorio, riflessioni (sui temi pace, cura, ambiente, diritti), creazione striscioni, bandiere e canto

Monte Porzio Catone (RM), Istituto Comprensivo “Gulluni – Don Lorenzo Milani”

Incontro con Emanuele Di Porto scampato al rastrellamento del 16 ottobre 1943 grazie all’aiuto dei tranvieri dell’ATAC; eroico esempio di cura e altruismo che riuscì a salvare un bimbo dall’Inferno di Auschwitz

Campobasso, Istituto Comprensivo “L. Montini”

1)L’idea è di realizzare qualche attività che abbia a che fare con la cura dell’ambiente. Le attività sono in fase di definizione.

2) Valorizzare un’area adiacente al nostro Istituto. Prendersi cura dell’ambiente intorno alla scuola, aiuole, con la pulizia del terreno e messa a dimora di piantine

Cisterna di Latina (LT), Istituto Comprensivo “Monda – Volpi

Intervista ai genitori “cosa vuol dire prendersi cura della casa e della famiglia”

Barletta (BT),Istituto Comprensivo “Musti – Dimiccoli”

Pulizia di un tratto di spiaggia di Barletta in collaborazione con Legambiente 86 alunni – Visita ai dormitori e alla mensa della Caritas di Barletta 100 alunni. Visita all’Ambulatorio popolare di Barletta e pulizia di una piazza – 56 alunni

Bellizzi (SA), Istituto Comprensivo Bellizzi

Cura di sé e delle persone care. Pulizia della classe.

Borgo San Lorenzo (FI), Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo

Attività di volontariato

Cartoceto (PU), Istituto Comprensivo Cartoceto “M. Polo”

Abbiamo inviato a scuola dei donatori Avis e degli operatori di una casa che si occupa di adulti che per vari motivi non sono autosufficienti a raccontare della loro realtà a due classi seconde. Abbiamo creato un logo, fatto interviste, articoli di giornale e intendiamo divulgare le attività della giornata a tutto l’istituto attraverso un e-book che risulti e resti come prodotto di questa iniziativa.

Cortona (AR), Istituto Comprensivo Cortona 2 “G. Bartali”

1) 12 febbraio: Giornata della cura della Memoria e del ricordo. 60 alunni coinvolti delle classi terze.

2) 29 febbraio: Cura dell’ambiente, visita all’oasi di Magione sul lago Trasimeno. Classi seconde e terze, 50 alunni.

3) Promuoviamo un’equa ripartizione tra uomini e donne dei lavori di cura della casa e della famiglia.Classi prime e seconde 54 alunni.

4) Cura del prossimo. Lezione di pronto soccorso (massaggio cardiaco e defibrillatore). Classi terze 48 alunni

Foligno (PG), Istituto Comprensivo Foligno 4

Le mie due classi prime si prenderanno cura dei bambini di 4^ e 5^ di scuola primaria leggendo e analizzando loro una fiaba.

Frosinone, Istituto Comprensivo Frosinone 4

1) Visita presso l’UNITALSI di Frosinone

2) “- Alunni della mia classe prima: elaborazione e realizzazione di un prodotto digitale sull’avvio del progetto “”Corsa contro la fame”” a seguito dell’incontro con una rappresentante dell’organizzazione umanitaria “Azione contro la fame”

– Gruppi di alunni di alunni di tutte le classi: attività di service learning presso Unitalsi (già comunicato dalla referente legalità, Prof.ssa Gabriele Paola)

– Classi Terze: Incontro con la cooperativa “Diaconia”, cooperativa della Diocesi di Frosinone appartenente al “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” a conclusione dell’Unità Formativa sulle migrazioni “Conoscere, Accogliere, Integrare”

Grosseto, Istituto Comprensivo Grosseto 3

1) Viste Luoghi Di Cura

2) incontro con il centro anziani 50 bambini (scuole primarie) pulizia giardino e imbiancatura con disegni dell’interno e dell’esterno della scuola (infanzia, primarie e secondaria primo grado), incontro con i volontari Abio in ospedale (primaria), incontro con gli anziani di una rsadellcitta’ (primaria 2 classi), raccolta alimentare per Caritas parrocchiale del quartiere (infanzie, primarie, secondaria primo grado), attività di tutoraggio con i bambini dell’infanzia da parte degli alunni di primarie e secondaria attraverso letture giochi, laboratori artistici

Imola (BO), Istituto Comprensivo Imola 6

Visita in una casa per anziani e raccolta alimentare per il Benin

Lucca, Istituto Comprensivo Lucca 2 “G. Ungaretti”

1)Realizzazione cartellone con la parola Pace composta da piccoli gesti di cura. Consegna lettere alla quinta elementare da parte dei ragazzi di prima secondaria.

2) Curare un ambiente della scuola in stato di abbandono

Parma, Istituto Comprensivo Parma Centro

1) attività di cura per la scuola e per il quartiere della scuola

2) “Visita e conoscenza consapevole del battistero di Parma: prendersi cura attraverso la conoscenza del patrimonio artistico della nostra città (Parma); classe 2°A Scuola Primaria Jacopo Sanvitale (I.C. Parma Centro); 22 alunni.

3) Incontro con i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado per raccontare le loro esperienze di cura (servizio pasti alla Caritas, raccolta benefica per la Comunità Sant’Egidio…) e confrontarsi con i bambini della scuola primaria; classe 2°D scuola primaria Jacopo Sanvitale (I.C. Parma Centro); 23 alunni primaria; 3/4 alunni secondaria primo grado

Salsomaggiore Terme (PR), Istituto Comprensivo Salsomaggiore Terme

1) pulizia area scolastica e incontro con consulta del decoro urbano

2) nei mesi scorsi la classe si è recata presso la residenza degli anziani per allietare alcuni momenti “speciali” e il 29 febbraio prepareremo qualcosa da portare nei prossimi giorni durante il nuovo incontro con “i nonnini”

Spoleto (PG), Istituto Comprensivo Spoleto 1

Collocazione di piante all’interno della scuola: classi prime 33 alunni; messa a dimora di piantine nel giardino della scuola: classi seconde 32 alunni; interviste a persone che svolgono attività di cura all’interno del Comune di Campello sul Clitunno: classi terze 32 alunni.

Udine, Istituto Comprensivo Udine 2

Incontro-scambio di esperienza (con anche momenti di condivisione- canto, teatro, gioco…) con la Comunità Melograno, costituita da un gruppo di “ragazzi in là con gli anni”, che stanno imparando a vivere assieme in comunità nella prospettiva che presto i loro genitori non potranno più prendersi cura di loro…. Ogni classe coinvolta preparerà qualcosa per sentirsi protagonista della giornata ma anche per permettere ai nostri ospiti di sentirsi a loro volta protagonisti!

Montone (PG), Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga

Il gruppo della Protezione Civile di Montone sarà a scuola per parlare con video, filmati, slide per parlare di quello che fanno nel prendersi cura del paese e dei suoi abitanti.

Umbertide (PG), Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga

1)Incontro con l’AVIS e conoscenza di altre realtà di cura del territorio: la Caritas, l’Unitalsi, la Croce Rossa, la Protezione civile, l’AUCC, il Centro arcobaleno e la Serra Orti felici per il settore della disabilità…Saranno coinvolte le classi seconde dell’Istituto. Per tutte le classi: le uscite nel territorio inserite nel percorso di ed. civica sono finalizzate a conoscere il nostro patrimonio storico, artistico, culturale per comprenderne il valore e potersene prendere cura. Per le classi terze è prevista anche la visita al municipio per apprezzarne la bellezza, ma anche per far comprendere il funzionamento dell’amministrazione comunale e come ci si può prendere cura del proprio paese.

2) Pulizia giardino e spazio della scuola; pulizia delle classi dell’Istituto; giornata dedicata appositamente alla cura dei rapporti con ragazzi con handicap presenti nella nostra scuola. Inoltre verranno a scuola delle persone della Protezione Civile di Montone che ci faranno vedere con slide, filmati, esibizioni come di prendono cura del paese montonese e dei suoi abitanti.

Bari, Istituto Margherita

La cura della disabilità: incontro con il responsabile provinciale UNITALSI e con due volontari che hanno accompagnato disabili alla GMG 2023. La cura dei più deboli: testimonianza di due giovani volontarie che hanno vissuto un’esperienza di affiancamento delle detenute in un carcere femminile

Acireale (CT), Liceo “Archimede”

Visione di film sul tema della cura e attività correlate

Melicuccà (RC), Scuola Media “G. Capua”

Classi coinvolte prima seconda e terza F attività laboratorio sulla cura delle persone e del creato

Palermo, Scuola Secondaria di I° “A. Gramsci”

Visita re la struttura di Biagio Conte

Milano, Scuola secondaria di I° “Betlem”

Riflessioni a confronto da https://betlem.it/video/LaTerreUnJardinPourTous.mp4

Catania, Scuola Secondaria di I° “D. Alighieri”

Utilizzo dei Quaderni della Cura, realizzazione attività in essi proposte, produzione di lavori a favore dell’inclusione, realizzazione di prodotti multimediali per un cammino di pace contro la guerra

Faenza (RA), Istituto Comprensivo “Carchidio – Strocchi”

Pulizia dell’ampio spazio verde/campi-sportivi della scuola

Porto Torres (SS), IIS “Paglietti”

Mostrare dei video a scuola

Badia Polesine (RO), IIS “Primo Levi”

Due classi coinvolte, quelle che andranno all’incontro dal Papa. Attività: una classe sta vivendo l’esperienza di una settimana all’Arsenale della Pace di Torino per prendersi cura delle varie accoglienze, lezioni di prima alfabetizzazione, smistamento vestiario. Nell’istituto: pulizia del giardino esterno, dare visibilità alle persone che in vari modi si prendono cura degli studenti a scuola; il saluto guardando negli occhi

Veroli (FR), IIS “G. Sulpicio”

Cura monumento della pace. visita centro anziani. visita centro disabili”

Limbiate (MB), IIS “L. Castiglione”

La scuola fa parte del Parco di Mombello Molte classi hanno aderito più volte a giornate di Pulizia del Parco

Siniscola (NU), IIS “M. Pira”,

1)Centro di volontariato

2) Attività di integrazione, sono invitati nella nostra scuola i ragazzi della comunità La Carovana (ragazzi migranti provenienti da diversi posti del mondo) si svolgeranno attività di integrazione come musica (scambi di danze) sport (insegneremo loro attività sportive che non conoscono), cibo, scambi di esperienze di vita. I responsabili della comunità parleranno delle rotte che percorrono per giungere in Sardegna

3) Percorso di preparazione tramite il quaderno della cura, il 29 febbraio le classi incontreranno un’associazione di volontariato del territorio (Emergency per parlare anche di pace), e i ragazzi e gli operatori della cooperativa la carovana di Nuoro che attua un Progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) con i quali ci sarà uno scambio interculturale di danza musica, sport e cibo. Gli studenti si prenderanno cura degli ospiti per fare in modo che si sentano a casa loro. Gli alunni impegnati sono circa 110

Camposampiero (PD), IIS “Newton – Pertini”

Conferenza sul caro giving

Vasto (CH), IIS “Pantini – Pudente”

1)Pulizia di uno spazio esterno alla scuola con le classi 1A e 1B (totale studenti 52)

2) Ospiteremo i ragazzi dell’ANFFAS nella classe prima composta da 22 alunni che prepareranno attività di accoglienza – Incontreremo a seguire la psicologa volontaria del centro antiviolenza Emily Abruzzo per comprendere come lavori questa associazione nella nostra città (sempre con la stessa classe).

Cariati (CS), IIS Cariati

Visita al centro di accoglienza dei giovani migranti residenti al centro storico di cariati

Orvieto (TR), IIS Scientifico Tecnico “Majorana – Maitani”

Incontro con associazioni sul territorio come protezione civile, caritas, ecc.

Bronte (CT), IISS “B. Radice”

Incontro con le volontarie del telefono Rosa, pulizie del verde pubblico, abbiamo già realizzato incontri con:SAI di Bronte, Unitalsi, Fidas donazione del sangue

Bronte (CT), IISS “Ven. Ignazio Capizzi”

Attività di cura e attenzione per gli anziani e di cura per l’ambiente

Lucca, ISI “S. Pertini”

La scuola dedica tutto il mese di marzo alla celebrazione della Giornata della Cura con inizio il 5 marzo, con un evento di apertura in auditorium a cui partecipano vari relatori in rappresentanza di realtà del territorio che si prendono cura di qualcosa.

Successivamente, e per tutto il mese, i docenti referenti organizzano diversi incontri con le classi, sia dentro che fuori la scuola, in modo da far partecipare tutte le classi dell’istituto. Esempio di realtà del territorio che incontreranno gli studenti: Villaggio del fanciullo (accoglienza di minori in situazioni di disagio); Associazione per la Cura del Comportamento Alimentare; centro antiviolenza donna; Biblioteca civica per l’idea di prendersi cura e farsi curare dai libri; Ufficio missionario della diocesi; comunità sant’Egidio (mensa per i poveri); associazioni per la cura dell’ambiente; canile del Comune; Centro Nazionale Volontariato; centro di riuso solidale nel quale è possibile donare gli oggetti che non servono più, farli riparare, trasformare e ricollocarli; Guardia di finanza per la tutela del patrimonio artistico; CEIS Gruppo giovani e Comunità, per recupero tossicodipendenti; Ser.D ASL per cura dipendenze; Educazione alla Salute ASL. Realizzazione video.

Udine, ISIS “A. Malignani”

Non abbiamo pianificato, potrebbe essere cura della scuola oppure supporto Caritas locale

San Donà di Piave (VE), ITC “L. B. Alberti”

Ancora una proposta di laboratorio sui diritti umani per decidere von i ragazzi

Macerata, ITE “A. Gentili”

Pulizia dei giardini attigui al monumento per la resistenza maceratese. Attività laboratoriale con Città amica della persona con demenza

Parma, ITE “Melloni”

“Visita il 1° marzo ad un Centro di accoglienzachiamato Wonderful World -Ciac Onlus con 2F – 20 studenti”

Pontedera (PI), ITI “G. Marconi”

Cura per la nostra città

Parma, ITIS “L. da Vinci”

1 classe coinvolta: Emergency collegamento con il dottor Masini da Kartoum

Perugia, ITTS “A. Volta”

1) Visita a Terni centro di recupero

2) Visita ad un canile

Parma, Liceo “A. Bertolucci”

1)Visita con una classe presso l’Assistenza Pubblica di Parma

2) Visita a luoghi di cura delle relazioni, dell’ambiente, merende solidali, visita a luoghi di cura della memoria e di cura delle persone; momento di avvio della giornata a scuola

Napoli, Liceo “G. Mercalli”

1)La giornata sarà dedicata ad una passeggiata insieme nella natura, senza cellulari, cercando di parlare gli uni con gli altri ritrovando quel senso di appartenenza a questo mondo

2) In ogni classe si dedicherà un’ora di riflessione e di dibattito.

San Severo (FG), Liceo “Rispoli – Tondi”

Incontro con il gruppo volontari di Emergency di San Giovanni Rotondo e gli alunni del nostro istituto che stanno seguendo un percorso di potenziamento (Curvatura biomedica).

Parma, Liceo Artistico “P. Toschi”

Visita ai centri Caritas Kids, Pulizia del greto del torrente Parma con associazioni ambientaliste, flash mob sulla pace nel mondo in Piazzale della Pilotta, produzione di scritti, video, disegni o manifesti grafici.

Potenza, Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”

Incontro con i volontari di Legambiente e pulizia delle scalinate e delle zone intorno al Liceo (circa 160 alunni classi III). Incontro con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulla educazione alla legalità (85 alunni classi V). Incontro con il CSV sul principio di non violenza e il dialogo con l’altro (19 alunni classi IV)

Anzio (RM), Liceo Classico “Chris Cappell College”

Leggere un esercizio del quaderno della Cura da realizzare entro la fine dell’anno scolastico.

Foligno (PG), Liceo Classico “F. Frezzi – Beata Angela”

Classi coinvolte: le due classi terze dell’indirizzo classico per un totale i 37 alunni. Attività in collaborazione con Legambiente di Foligno, il 29 febbraio andremo a ripulire uno spazio pubblico segnato dall’incuria nella città di Foligno.

Ancona, Liceo Scientifico “G. Galilei”

Mattinata di letture ad alta voce sul tema della cura – Realizzazione del Manifesto della cura

Mogliano Veneto (TV), Liceo Statale “G. Berto”

Incontro con i volontari che operano nella Leva Civile

Lugo (RA), Polo Tecnico Professionale Lugo

Incontri con associazioni che si prendono cura; e pulizia parco della scuola

Cremona, IIS “J. Torriani”

Pulizia dell’aula e costruzione recipienti raccolta differenziata

Ponso (PD), Istituto Comprensivo Ponso

Tutte le classi compilano, anche nei giorni precedenti, il quadernino degli esercizi di cura con l’invito a compiere in concreto almeno un gesto di cura. Il 29/02/2024 le classi 1A e 1B (totale 30 alunni) incontreranno e intervisteranno volontari coinvolti in progetti di sostenibilità ambientale; la classe 2A (21 alunni) incontrerà e intervisterà una volontaria della biblioteca comunale; la classe 3A (16 alunni) intervisterà persone che si prendono cura del prossimo, in particolare riportando testimonianze famigliari.

Bardi (PR), Istituto Comprensivo Val Ceno

Visita alla sede dell’Assistenza Pubblica “Croce bianca” di Varsi con n.11 alunni e due docenti per conoscere i volontari, il personale medico e come tutti si prendono cura di noi e della comunità

Castelfranco Veneto (TV), Liceo Classico “Giorgione”

Classe 2BSO – Interviste a soggetti coinvolti nelle attività di cura del nostro paese.

Senigallia (AN), Liceo Scientifico “E. Medi”

Visita al Centro di Solidarietà della Caritas di Senigallia

Cosenza, Polo tecnico scientifico “Brutium”

Visita presso cooperativa sociale Arcadinoè (50 alunni); visita presso associazione Gianmarco de Maria (45 alunni); accoglienza a scuola di alcuni detenuti su permesso speciale; sensibilizzazione sulla cura delle relazioni in rete.

Pontinia (LT), Istituto Comprensivo “G. Verga”

Attività di laboratorio

Orbetello (GR), Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Parlare di cura con i bambini della primaria e quelli della primaria con l’infanzia. Inoltre, pulizia del giardino e della spiaggia

Cisternino (BR), Istituto Comprensivo Cisternino

Prendersi cura di chi è in difficoltà nel nostro Istituto

Mascalucia (CT), IIS “C. Marchesi”

Presentazione a tutti gli studenti delle attività di volontariato svolto da alcuni studenti e sensibilizzazione in merito alle tante povertà del territorio che esigono la generosità e la disponibilità di ciascuno

Roma, Istituto Comprensivo “G. Milanesi”

Attività ludico-espressive al centro anziani

Altamura (BA), Direzione Didattica “San Francesco d’Assisi”

Gli alunni dopo un percorso di riflessione consegneranno un logo, con l’immagine della locandina e con la scritta: “GRAZIE perché ogni giorno vi prendete CURA di noi “, alla Dirigente, a tutte le insegnanti del circolo, al personale Ata. Inoltre regaleranno il logo anche ai componenti della propria famiglia.

San Pietro in Casale (BO), Istituto Comprensivo San Pietro in Casale

Gli alunni si prenderanno cura dell’ambiente classe, per renderlo più confortevole con iniziative proporzionate agli strumenti e le abilità presenti; sarà un modo per educarsi a lavorare in gruppo, acquisendo così gli strumenti per la cura delle relazioni in un’ottica di cooperazione.

Perugia, Istituto Comprensivo Perugia 13

Raccolta di alimenti da consegnare all’EmporioSolidale della Diocesi di Perugia. 45 alunni classi 5A- B – C.

Lanciano (CH), Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Interviste in presenza agli anziani presso una RSAe alle referenti di un centro CAV di Lanciano.

San Giovanni in Fiore (CS), Istituto Comprensivo “G. Da Fiore”

1) Adottiamoun vicolo del centro storico per renderlo più bello.

2)Giornata ecologica in collaborazione con l’associazione Plastic free.

3)Incontro con i volontari della croce verde.

Gualdo Cattaneo (PG), IstitutoComprensivo Gualdo Cattaneo

Gli alunni in continuità con il lavoro degli altri anni, si dedicano alla pulizia del cortile della scuolafacendo la raccolta differenziata e curano gli arbusti piantati sempre da loro negli anni precedenti (6 classi). Classe seconda, 18 alunni compresi coloro che frequentano l’ora di Alternativa. Classe terza, 20 alunni compresi coloro che frequentano l’ora di Alternativa.

Velletri(RM), IIS “S. D’Acquisto, 69”

Classi 4° e 5° del Liceo Economico Sociale. Dibattito in classe e PowerPoint organizzati dagli studenti sul significato e valore della cura per ciascuno di loro oltre alle attività di cura messe in atto, come la partecipazione alla giornata della “Colletta alimentare”

Marsciano (PG), Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta”

Dialogo interculturale con giovani migranti. Gli studenti di due classi della scuola, attraverso diversi incontri, stanno conoscendo dei giovani richiedenti asilo della Casa Vincenziana di accoglienza di San Venanzo, per attività di apprendimento reciproco. Il tema degli incontri è: “Il racconto di sé come possibile strumento di conoscenza reciproca e di costruzione della memoria collettiva”. La presentazione di sé per un apprendimento reciproco tra studenti e giovani migranti avverrà attraverso: gli oggetti importanti della vita di ciascuno, la descrizione di una foto significativa, la canzone preferita, il rapporto con la scuola e i progetti per il futuro, il rapporto interpersonale con un familiare, l’importanza di un’amicizia, una storia del proprio Paese, momenti belli della vita a confronto, la scelta delle proprie cinque parole, merenda finale.

L’idea è quella di contribuire alla costruzione dell’identità e della memoria attiva nei giovani, mediante semplici percorsi di lavoro sul valore di situazioni significative della vita, attraverso un confronto tra i ricordi legati a culture diverse.

(Elenco aggiornato alle ore 12.00 del 27 febbraio 2024)

La Giornata della Cura è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, Provincia di Perugia, Comune di Roma, Perugia, Padova, Parma, Acireale (CT), Bertinoro (FC), Bra (CN), Castel Bolognese (RA), Castellana Grotte (BA), Cavriago (RE), Ceriale (SV), Cerveteri (RM), Cervia (RA), Dolo (VE), Dubino (SO), Fogliano Redipuglia (GO), Locate di Triulzi (MI), Masi Torello (FE), Montefranco (TR), Narni (TR), Palanzano (PR), Radicondoli (SI), Rocca Canterano (RM), Roncadelle (BS), Sagrado (GO), San Miniato (PI), San Vittore Olona (MI), Spoleto (PG), Tivoli (RM), Vibonati (SA), Coordinamento Provinciale Bergamasco enti locali per la pace in collaborazione con Equal Care Day 2024.

Il 29 febbraio 2024 è l’Equal Care Day

La Giornata della Cura delle persone e del pianeta è promossa in occasione dell’Equal Care Day, una iniziativa avviata nel 2016 da una rete tedesca di persone e associazioni che vuole promuovere la rivalutazione e un’equa ripartizione dei lavori di cura nella nostra società.