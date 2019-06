Gubbio, Goracci lascia libertà di voto in vista del ballottaggio

GUBBIO – Orfeo Goracci, candidato sindaco di Gubbio alla guida di due liste, lascia libertà di voto in vista del ballottaggio. “Ci siamo presentati alle elezioni del 26 maggio per dare una svolta alla vita amministrativa della città da noi ritenuta totalmente inadeguata alla prova di cinque anni di mandato – dice – I cittadini non ci hanno premiato essendo COLLOCATI al terzo posto su sei concorrenti, anche se con l’apprezzabile risultato di 2140 voti”.

“Il nostro ruolo in Consiglio Comunale sarà quello di forza di opposizione vigile, tenace, costruttiva con chiunque vincerà il 9 giugno. A chi mi/ci chiede cosa voteremo domenica prossima rispondo/rispondiamo: visto che siamo stati e continueremo ad essere un’esperienza civico/politica e non “partitica”, siamo per la LIBERTA’ DI VOTO. In piena libertà ogni elettore eugubino valuterà i candidati, i progetti, le aspettative, capacità e qualità, tenendo certamente conto della nostra storia e cultura politica.

Da persona che crede di saper leggere i numeri (almeno un po’), penso che il risultato del Sindaco uscente (con il quale mi sono complimentato nell’unico comunicato fino ad oggi reso noto, nonostante le attenzioni non certo nobili che mi ha rivolto), sia difficilmente attaccabile tanta è la distanza tra lui ed il suo competitore. A meno che, il 26 maggio, una parte importante di Eugubini abbia votato non tanto PER un candidato, PER un programma e idea della città, ma CONTRO qualcuno e CONTRO un’altra idea di città, utilizzando anche comunicazioni distorte, false, vigliacche, ripetute a tappeto e capillarmente. Chiunque gli eugubini sceglieranno avrà il nostro rispetto e la nostra positiva attenzione perché possa fare il bene e il meglio per Gubbio.

Io eserciterò serenamente questo irrinunciabile diritto/dovere che la democrazia garantisce ad ogni cittadino.

Buon voto a tutti”.