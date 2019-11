Gubbio, Stirati chiede un presidio della polizia di stato

GUBBIO – Si torna a parlare di sicurezza e il sindaco Filippo Stirati va all’attacco chiedendo un presidio anche della polizia di Stato.

“Il tema della sicurezza è tornato agli onori della cronaca a causa della recente intensificazione di furti che hanno colpito soprattutto la parte Est della nostra Città. E’ evidente come la nuova viabilità della Perugia – Ancona rappresenti, purtroppo, una migliore via di fuga tanto che molti episodi sono avvenuti anche nella frazione gualdese di San Pellegrino e nelle zone limitrofe alla stessa – dice Stirati – A fronte della vastità del nostro territorio è indubbio che le forze dell’ordine presenti risultano sottodimensionate; la via maestra è dunque quella di un potenziamento del locale Comando dei Carabinieri anche e soprattutto in considerazione del fatto che sono proprio le forze dell’ordine il soggetto deputato a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ancorché con il contributo ausiliario dei nostri vigili urbani”.

“E’ inoltre mia intenzione avanzare la richiesta, nelle sedi competenti, dell’istituzione nel nostro Comune di un Commissariato di Polizia che, attraverso un’attività di collaborazione e coordinamento con le altre forze presenti, consenta una intensificazione dei controlli e contribuisca a presidiare maggiormente l’intero territorio. Sul tema della sicurezza mi sono già confrontato con il Prefetto, il quale mi ha assicurato che il tema sarà affrontato in seno al Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza già convocato per domani mattina. Quanto al Commissariato di Polizia, avvieremo quanto prima l’iter previsto per la richiesta nelle competenti sedi istituzionali che fanno capo al Ministero dell’Interno”.