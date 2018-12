Legacoop Umbria incontra i ragazzi del Servizio civile

PERUGIA – Il titolo dell’iniziativa è “GIOVANI e IMPEGNATI. Soft skills che generano valore, le competenze trasversali nel Servizio Civile”.

Ne discuteranno:

Sabrina MANCINI Responsabile Servizio civile Legacoop,

Furia VALORI Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze per l’Educazione Università di PG,

Giovanni RENDE Rappresentante nazionale dei volontari Servizio Civile,

Gabriele GORETTI rappresentante della Fondazione “Istituto di formazione culturale Sant’Anna”.

Contribuiranno con un loro saluto

l’Ass. Regionale alla Sanità Luca BARBERINI,

il Sindaco del Comune di Perugia Andrea ROMIZI

il Presidente di Legacoop Umbria Dino RICCI.

Ogni anno Legacoop a conclusione dei 12 mesi previsti dai progetti di Servizio Civile Nazionale organizza una giornata di confronto con i ragazzi e le istituzioni per raccontarsi quanto di buono è stato prodotto e quanto ancora può essere migliorato nel dare forma a questo importante strumento delle Politiche Giovanili finanziato dal Governo Nazionale.

128 RAGAZZI impegnati in 28 PROGETTI in diversi settori: dall’assistenza alle persone fragili (minori, disabili, anziani) all’educazione e promozione ambientale fino alla tutela del Patrimonio artistico – culturale sono il volano migliore per far conoscere e promuovere la cooperazione e i valori che rappresenta che si fondono in un binomio perfetto con quelli del Servizio Civile.

Testimonianze e racconti dei ragazzi saranno lo sfondo ideale per comprendere l’importante mission racchiusa in questa esperienza.

A conclusione dell’iniziativa sarà consegnato ad ogni volontario l’attestato di partecipazione ai progetti di Servizio Civile.