L’ex sottosegretaria Sartore del governo Draghi nella squadra di Vittoria Ferdinandi

Alessandra Sartore , ex sottosegretaria all’Economia e alle Finanze del governo guidato da Mario Draghi, entra a far parte della squadra di Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra e civici. “Sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza al servizio del comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi. La sua passione , la sua storia e i suoi valori mi hanno davvero conquistata”, ha affermato Sartore. Già dirigente generale della Ragioneria dello Stato, nel 2013 è stata chiamata ad assumere l’incarico di assessore al Bilancio della Regione Lazio dove si è distinta per aver risanato i conti della regione. Originaria di Castiglione del Lago, oggi vive tra Roma e Perugia. “Siamo orgogliosi che una figura autorevole e rigorosa, così tanto apprezzata a livello nazionale ed internazionale come Alessandra – ha detto la candidata Ferdinandi – abbia scelto di sostenerci offrendoci generosamente un contributo di assoluto valore. Vogliamo con noi le migliori energie e intelligenze per Perugia. Siamo già pronti a governare e a cambiare in meglio la nostra città a partire dalla revisione della macchina amministrativa”.