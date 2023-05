Lunedì 22 maggio l’incontro conclusivo del progetto “Voce verso”

Si terrà lunedì 22 maggio alle 17, in contemporanea nelle sedi del DigiPass di Assisi e del Circolo didattico Mario Rapisardi a Catania, l’incontro conclusivo di Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

L’appuntamento sarà un importante momento di confronto e dialogo per condividere le buone pratiche di disseminazione degli apprendimenti messe in atto a scuola, in biblioteca, in famiglia. Ognuno, da solo o in piccoli gruppi, sarà libero di scegliere come raccontare la propria esperienza (video, registrazione audio, documento power point, testo scritto, lettura ad alta voce, attività laboratoriale) e, per rendere la contaminazione delle esperienze fatte in Umbria e in Sicilia ancora più estesa ed efficace, è previsto il collegamento Zoom tra le sedi di Assisi e Catania, come già avvenuto per l’incontro di apertura del progetto lo scorso mese di ottobre.

Tutti i dettagli sul sito www.voceverso.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba