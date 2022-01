Marsciano, l’amministrazione comunale incontra Luigi Sicilia, nuovo direttore di distretto sanitario

L’amministrazione comunale di Marsciano, con il sindaco Francesca Mele e l’assessore alle politiche socio-sanitarie Manuela Taglia, ha incontrato nella mattina di mercoledì 5 gennaio il dottor Luigi Sicilia, nuovo direttore di Distretto sanitario della Media Valle del Tevere, appena subentrato alla dottoressa Maria Donata Giaimo andata in pensione alla fine del 2021.

All’incontro hanno partecipato anche il responsabile del Centro operativo comunale, Lorenzo Cioni, e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, Luca Montagnoli, a testimonianza di una riunione che è stata improntata alla massima operatività. I temi affrontati, infatti, hanno riguardato principalmente l’attuale gestione dell’emergenza sanitaria e alcune azioni che dovranno essere messe in campo per superare le criticità legate al forte aumento dei contagi.

“Con il direttore, al quale l’amministrazione comunale fa i migliori auguri per un proficuo lavoro nel suo nuovo incarico – spiegano il sindaco Francesca Mele e l’assessore Manuela Taglia – abbiamo fatto un ampio sopralluogo sul territorio per valutare sia lo spostamento del centro vaccinale dall’attuale ubicazione di Ammeto ad una nuova che ne garantisca la migliore continuità operativa nel tempo, sia l’attivazione, ad opera della Protezione civile, di una attività di screening con test antigenici, in modalità drive through, rivolta in particolare alla popolazione scolastica. Proprio su questo fronte siamo in attesa di ricevere dalla Regione i tamponi già richiesti nei giorni scorsi, dopo di che potremo immediatamente attivare il servizio”.

Tra gli aspetti affrontati, proprio su iniziativa del direttore Sicilia, anche l’ampliamento degli orari di attività del centro vaccinale. In accordo anche con il commissario per l’emergenza, dottor Massimo D’Angelo, si è quindi potuto dare operatività ad un ampliamento del servizio nelle ore serali di ogni giovedì e venerdì, dalle 20.30 alle 23.30, già a partire da venerdì 7 gennaio. Questo permetterà la somministrazione, ogni settimana, di un maggior numero di vaccinazioni, andando a decongestionare la lista di prenotazioni.

“Con l’occasione di questo primo incontro con il nuovo direttore del Distretto sanitario – concludono il sindaco Mele e l’assessore Taglia – vogliamo portare il saluto dell’amministrazione comunale di Marsciano anche alla dottoressa Maria Donata Giaimo con la quale, in questi anni certamente non facili a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo lavorato in modo sempre costruttivo, nel rispetto dei ruoli, apprezzandone la grande professionalità, la dedizione al lavoroe lo spirito di servizio. A lei va il nostro augurio per i progetti di vita che l’attendono”.