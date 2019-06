Nomina Carlo Giulietti cavaliere del lavoro, le congratulazioni del presidente della Regione

PERUGIA – “La nomina fra i Cavalieri del Lavoro di Carlo Giulietti, presidente di una delle più significative realtà dell’industria manifatturiera umbra, rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno e del valore della persona e di una gloriosa storia aziendale caratterizzata da una spiccata propensione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi, agli investimenti per migliorare la qualità e le condizioni del lavoro, alla continua attenzione al benessere sociale della comunità”. È quanto afferma il Presidente della Regione Umbria che esprime apprezzamento a nome proprio e della Giunta regionale per la nomina del presidente della Isa di Bastia Umbra, Carlo Giulietti, fra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati con decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico.

“Al presidente Giulietti, ai suoi familiari e alla sua famiglia composta dagli oltre 800 dipendenti della Isa – dice – vanno le nostre felicitazioni e congratulazioni. Insieme a queste, rinnoviamo il plauso per un’azienda che, fortemente radicata nel territorio in cui è nata oltre cinquanta anni fa, si attesta fra le più importanti al mondo nel settore dell’arredamento per locali pubblici, delle vetrine e degli armadi refrigerati e dell’arredamento professionale. Una eccellenza imprenditoriale della nostra regione, che ha investito e investe in innovazione e ricerca per lo sviluppo così da cogliere le nuove sfide a livello globale, nel rispetto della persona e dell’ambiente, guardando alla crescita del sistema produttivo e dell’occupazione della nostra Umbria”.