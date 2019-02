Norcia dice addio al digital divide, arriva la banda larga wireless

PERUGIA – Norcia sarà il primo comune terremotato in Umbria a dire addio al digital divide. Lo farà grazie ad una copertura wireless che permetterà a tutti di connettersi a Internet alla velocità di 100 megabit al secondo. Il nuovo servizio sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 (in concomitanza con l’avvio di Nero Norcia) per tutta la zona del centro storico e in gran parte dell’area industriale grazie a “Wave 100 Mega”, progetto nato dalla sinergia fra il Comune di Norcia e l’azienda perugina Tecnoadsl.

“Con il progetto ‘Norcia 100 Mega’ condiviso con il Comune di Norcia – spiega il titolare di Tecnoadsl Daniele Boila – vogliamo dare un forte segnale di vicinanza ad un territorio martoriato dal terremoto del 2016 che sta ancora vivendo fra mille disagi. Si tratta per noi di un impegno etico, un progetto con cui contiamo di dare un apporto utile alla ripartenza del tessuto socio-economico nursino”.

Tecnoadsl è già presente in Valnerina come in altre zone dell’Umbria, delle Marche e della Toscana dove grazie alla tecnologia Hiperlan l’azienda perugina è riuscita a dare una risposta efficace nei luoghi in cui si è venuta a creare la mancanza di un collegamento fisico a internet. I territori già raggiunti da Tecnoadsl sono coperti grazie ad un collegamento wireless da 30 mb/s con varie tipologie di abbonamento.

Per tutte le altre zone cablate l’offerta di Tecnoadsl comprende anche collegamenti ad alte prestazioni come la fibra FTTc fino a 200 Mb/sec e per il Comune di Perugia la linea FTTh da 1 Gb/sec.

“Dove il divario tecnico risulta incolmabile – spiega ancora Boila – la tecnologia Hiperlan supplisce all’impossibilità di realizzare infrastrutture in fibra. Il nostro servizio Wave 100 Mega è il top con download fino a 100 mega e upload a 10 mega. Ad un prezzo di 34,90 euro al mese è un’ottima opportunità sia per le famiglie che le imprese locali che necessitano di una connessione a internet stabile e veloce con un piano voce incluso”.

Per quanto riguarda l’attivazione è tutto molto semplice. Gli utenti interessati possono fare richiesta nel sito www.tecnoadsl.it tramite il modulo di verifica della copertura. Se l’esito è positivo Tecnoadsl invia sul posto i suoi tecnici per testare il segnale sul campo con attrezzatura idonea gratuitamente e senza nessun tipo di vincolo. Se il test di potenza risulta regolare viene installata una piccola antenna sul tetto dell’abitazione del cliente al quale viene fornito un modem; tutti i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso gratuito.

“Per qualsiasi evenienza – ricorda il titolare di Tecnoadsl – ci avvaliamo di un servizio clienti che risponde direttamente dalla nostra sede di Perugia e di tecnici esperti pronti a recarsi in loco per eventuali problemi. Tutto questo è in linea con la nostra visione d’impresa improntata all’attenzione e alla vicinanza verso i clienti e verso il territorio in cui lavoriamo ogni giorno secondo la nostra mission: ‘Internet vicino a te’”.

Fondata nel 2005, Tecnotel St srl (proprietaria del marchio Tecnoadsl) è cresciuta diventando un leader nel campo della banda ultralarga per il mercato residenziale e delle imprese. La società ha raggiunto, nel territorio umbro, il ruolo di riferimento di mercato grazie all’impegno condiviso con i propri partner nel diffondere sul territorio soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico. Oggi Tecnotel St srl può vantare una customer base nelle regioni in cui opera – Marche, Umbria e Toscana – di oltre 10.000 clienti attivi.