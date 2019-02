Alta formazione a Villa Umbra nel mese di marzo

PERUGIA – Gli aggiornamenti giurisprudenziali in tema di appalti pubblici, trattati da relatori di rilievo nazionale, e la disamina dell’articolata disciplina delle società a partecipazione pubblica, attraverso la presentazione del commentario curato dal professor Giuseppe Morbidelli, qualificheranno il piano formativo a catalogo di marzo, approvato da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Si parte il 5 marzo a Villa Umbra con il seminario gratuito “Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di appalti pubblici”. Interverranno Giuseppe Severini, Presidente Quinta Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato, Oberdan Forlenza e Stefano Fantini, Consiglieri di Stato. Il seminario apre il percorso formativo articolato in tre giornate formative. Il secondo incontro “Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di edilizia ed urbanistica” si svolgerà il 26 marzo e il terzo ed ultimo incontro “Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di espropriazione per pubblica utilità” è programmato per il 10 aprile. Previsti, nelle altre due giornate, gli interventi di Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e Roberto Caponigro, Consigliere di Stato. L’8 marzo si svolgerà il corso “Le novità del Decreto legge “fiscale” e della legge di bilancio 2019 per gli Enti Locali”. Sergio Trovato, formatore, giornalista, consulente di “Italia Oggi” e consulente scientifico Leggi D’Italia, approfondirà le principali novità in materia di entrate e riscossione locale contenute nel Decreto fiscale 119 del 2018 e nella Legge di Bilancio 2019, la definizione agevolata delle controversie tributarie, la definizione, l’annullamento dei ruoli e il rimborso delle spese esecutive. Il piano formativo proseguirà con il corso intitolato “L’Iva 2019 negli Enti pubblici”. Interverrà Francesco Cuzzola, dottore commercialista, formatore su contabilità, bilancio e fiscalità per la Pubblica Amministrazione, componente Commissione Nazionale Enti Locali e PA – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La giornata di studio è in calendario il prossimo 14 marzo.

Richiesta da numerosi Enti, la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica organizzerà il 19 marzo la seconda edizione gratuita del corso “Le novità per la gestione degli appalti nel 2019 ed il quadro normativo di riferimento per le aree colpite dal sisma 2016”. Quest’anno, infatti, la gestione delle procedure per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sarà caratterizzata da numerose novità. Aggiornamenti esaminati da Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”.

Il 22 marzo si svolgerà corso “Il ruolo dell’economo nelle pubbliche amministrazioni”. Salvio Biancardi, Funzionario, formatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto, affronterà la gestione della cassa economale e le altre funzioni di economato, con particolare riguardo agli approvvigionamenti di beni e servizi con procedura negoziata sotto soglia alla luce delle nuove linee guida Anac.

Si intitola “La gestione dei rifiuti nei cantieri: profili normativi, responsabilità e sanzioni” il corso programmato il prossimo 25 marzo. Il corso presenterà la disciplina dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione alla luce delle ultime novità normative e giurisprudenziali, affrontando con ampio ricorso a casi pratici e largo spazio ai quesiti il tema delle responsabilità, delle condotte illecite e del sistema sanzionatorio amministrativo e penale. Relatore della giornata formativa: Gaetano Alborino, avvocato, esperto ambientale, cultore della materia “Economia Aziendale” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione.

Il 29 marzo si terrà a Villa Umbra la presentazione de “Il Codice delle società a partecipazione pubblica” a cura del Professor Avvocato Giuseppe Morbidelli, Università degli Studi di Roma La Sapienza. I lavori saranno introdotti da Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e da Antonio Bartolini, Assessore Regione Umbria con delega a Riforme P.A. e Istituzionali, Società partecipate e Agenzie regionali. Presiederà i lavori: Giuseppe Severini, Presidente Titolare V Sezione Giurisdizionale Consiglio di Stato. Previsti gli interventi di illustri relatori: Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Università degli Studi di Roma La Sapienza; Consigliere Adelisa Corsetti, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie; Prof. Avv. Gian Domenico Comporti, Università degli Studi di Siena; Prof. Renzo Costi, Università degli Studi di Bologna; Prof. Avv. Umberto Tombari, Università degli Studi di Firenze; Prof. Avv. Giuseppe Caia, Università degli Studi di Bologna, Direttore Spisa.