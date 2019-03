Soccorso alpino, boom di interventi nel 2018

delle popolazioni Nursine colpite dagli eventi sismici e nivologici nel mese di gennaio per un impiego di 24 giornate. Terminata la fase di prima emergenza di gennaio e, data la precarietà della viabilità, il SASU è stato utilizzato nel supporto alla popolazione di Castelluccio di Norcia, come presidio per l’espletamento del servizio di urgenza ed emergenza tecnico sanitaria. Tale servizio è stato richiesto perché la frazione di Castelluccio di Norcia veniva raggiunta quotidianamente dagli abitanti, sia per compiere le attività lavorative annesse all’agricoltura, sia per effettuare quelle preparative in vista della stagione estiva. Infatti, anche durante il periodo primaverile ed estivo, le attività del SASU sono proseguite per sostenere gli abitanti della frazione ai piedi del Monte Vettore grazie anche al contributo del personale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia.

Durante il periodo di permanenza a Castelluccio di Norcia, il SASU è stato impiegato anche per il supporto degli Enti statali e regionali: Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Protezione Civile della Regione Umbria, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Università degli Studi di Perugia.

Pertanto, l’operato messo in campo dal SASU in supporto alle popolazioni Nursine colpite dall’emergenze, dal 12 aprile al 30 settembre 2018 è stato, per un impiego totale di 170 giornate.

In conclusione, per gli interventi di emergenza-urgenza tecnico sanitaria, protezione civile e ricerca persone disperse o scomparse, gli uomini e le donne del SASU sono stati impiegati per un totale di 7.142 ore/uomo.

2) FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO a) Attività di formazione, informazione e addestramento regionale.

Il CNSAS ha sempre prestato molta attenzione alla formazione ed all’addestramento dei propri tecnici, tanto che la permanenza nella struttura, per Statuto, è subordinata a precise verifiche tecniche periodiche. Oltre agli Istruttori regionali, sono 8 le Scuole nazionali, previste per legge, che si occupano di formazione, sviluppo di manovre e ricerca di nuovi materiali e tecniche di intervento.

Oltre all’impegno profuso negli interventi, i tecnici hanno portato avanti un’intensaattività formativa ed esercitativa, svolta durante tutto l’anno in montagna, su roccia e con la neve, in grotta ed in forra, anche con l’ausilio di elicotteri ed in ambiente impervio per la ricerca.