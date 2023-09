Tutto pronto per l’edizione 2023 di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori, che prenderà il via venerdì 29 settembre 2023 a Perugia, a Terni e in contemporanea in altre dodici città italiane. Un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica, ad ingresso libero e gratuito, frutto del contributo di docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo e di altre importati istituzioni promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età, per una full immersion nella scienza che promette di sollecitare la curiosità di tutti e tutte.

Dopo un’interessante serie di pre-eventi all’insegna della divulgazione scientifica su vari ambiti del sapere, venerdì 29 si entrerà nel vivo, dalle ore 16, con l’avvio dei 41 appuntamenti di SHARPER – La notte Europea dei Ricercatori sia di Perugia, a Palazzo Murena, sede del Rettorato dello Studium e nei dipartimenti, sia presso la sede del Polo di Terni.

Ci sarà spazio per dimostrazioni, simulazioni, giochi, spettacoli, conferenze, esperimenti sui più disparati argomenti, adatti sia agli adulti, sia ai bambini

Tutte le informazioni e il programma in dettaglio è disponibile al link: https://www.sharper-night.it/

A Perugia

Grande novità nonché anteprima nazionale di UniPg è il format Sharper Chef: le classi quarte dell’Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello, divise in due squadre, saranno impegnate nella sfida finale di una competizione culinaria che ha visto un perfetto connubio tra ricerca, filiera locale e imprenditoria; studentesse e studenti hanno infatti partecipato nelle scorse settimane a masterclass e workshop, offerti da testimoni di eccellenze del mondo “food” umbro.

Altri importanti momenti, realizzati in collaborazione con altre istituzioni saranno quelli di “Scienza a fumetti”, “Magica Quantistica”, spettacolo di illusionismo e scienza del prestigiatore scientifico Raffaele Silvani, e l’anteprima del PerSo Film Festival, con la proiezione del cortometraggio “Haulout”, vincitore del PerSo Film Award 2022 e candidato all’Oscar 2023.

A Terni

Il Polo ternano ospiterà, tra le altre iniziative, il concerto de “Il Suono della Ricerca”, con un dialogo sul tema “Musica e intelligenza artificiale”, seguito dall’esibizione del Conservatorio “G.Briccialdi”, un evento sul tema sport e ricerca, organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia presso il Polo di Terni con la partecipazione di Davide Cassani, campione di ciclismo ed ex CT della nazionale.

La MARATONA SHARPER con diretta web con collegamenti dalla Cascata delle Marmore e dal Lago Trasimeno

Dalla mattina di venerdì 29 fino alle ore 13 di sabato 30 settembre si terrà la MARATONA SHARPER, ovvero 28 ore non-stop, popolata di incontri, improvvisazioni, concerti e dibattiti animati dalle ricercatrici e dai ricercatori delle città italiane coinvolte.

Per l’Umbria, quest’anno, il focus verterà su due ecosistemi regionali dove si fa ricerca: la Cascata delle Marmore, con ricercatrici e ricercatori presenti sul posto, dalle ore 17 alle 21, e il Lago Trasimeno (dalle ore 18), con altrettanti ricercatori, che parleranno del lavoro di ricerca sui cambiamenti climatici.

La diretta web si potrà seguire sul sito https://maratona.sharper-night.it/

SHARPER e la SCUOLA

Novità dell’edizione 2023 anche la vasta sezione di attività per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso il programma Researchers@school che si è svolto nel corso di tutto l’anno scolastico 2022/2023 con attività specifiche realizzate dalle singole città e progetti speciali sviluppati congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca improbabile e Research show. (https://www.sharper-night.it/scuole/).

Proprio il 29 settembre, presso l’Auditorium Santa Cecilia di Perugia e in diretta sui canali social di SHARPER, andrà in scena l’atto conclusivo del torneo nazionale Sumo Science che hai visto il coinvolgimento di 64 tra ricercatori e ricercatrici delle città SHARPER. Finale che si svolgerà a due giorni di distanza da quella riservata ai ricercatori Marie Curie, sempre dal vivo, il 27 settembre dall’Auditorium Santa Cecilia con ingresso gratuito.

Le finali nazionali di FameLab a Perugia

Infine, sabato 30 alle ore 20.30, il Teatro Morlacchi di Perugia ospiterà anche le finali nazionali del format FameLab, una competizione per divulgatrici e divulgatori scientifici, nella quale saranno presenti anche due finaliste Perugine.

Una serata spettacolo di scienze e intrattenimento in compagnia dei 24 finalisti, provenienti da tutta Italia, che si contenderanno il titolo di vincitore italiano di FameLab Italia 2023 per accedere poi alla finale internazionale del 24 novembre.

FameLab è la competizione internazionale di comunicazione della scienza, una gara di public speaking in cui i giovani ricercatori hanno a disposizione 3 minuti e una manciata di parole per comunicare un contenuto scientifico che li appassiona.

L’edizione italiana è coordinata dal 2012 da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Science Festival e realizzata nel 2022 in partnership con oltre 100 partner tra cui numerose Università, Enti di Ricerca pubblici e privati.

L’evento vede in gara anche le 2 finaliste selezionate nella finale locale di Perugia organizzata dall’Università degli Studi di Perugia che è partner del progetto nazionale 2023 (https://famelab-italy.it/famelab-perugia/),

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-finale-nazionale-famelab-italia-2023-710988284097

Gli organizzatori

SHARPER è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro, in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, cinque Università: l’Università Politecnica della Marche, l’Università di Cagliari, l’Università di Catania, l’Università di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, il museo Immaginario Scientifico di Trieste e l’associazione “Observa Science in Society”. Partecipano inoltre come partner associati l’Università di Camerino, l’Università di Genova, l‘Università di Macerata e l’Università di Sassari. Oltre 170 le istituzioni, i partner culturali e gli enti di ricerca coinvolti – inclusi CNR, INAF e INGV – pronti a reinventare le oltre 500 iniziative previste in modo da consentire la partecipazione in sicurezza a cittadini di tutte le età.

14 città coinvolte

SHARPER si svolgerà il 29 settembre 2023 nelle città di Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte al grande pubblico.