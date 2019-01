Gubbio, “E’ la sera dei miracoli”: serata evento al Cassata – Gattapone

GUBBIO – Saranno presenti la vice sindaco Rita Cecchetti e l’assessore Gabriele Damiani, all’inizitiva promossa dal IIS ‘Cassata Gattapone’, in programma giovedì 24 gennaio, a partire dalle 17.30, dal titolo “È LA SERA DEI MIRACOLI”, itinerari notturni tra scienza e tecnologia, sviluppata in 6 itinerari guidati e 2 conferenze plenarie. Queste ultime si terranno in Aula Magna, una con il professor Pier Giuseppe Pelicci co-direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, e l’altra con il professor Virgilio Mattoli ricercatore Tecnologo (Istituto Italiano di Tecnologia – Genova), che avranno per oggetto, rispettivamente, ‘NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA BIOMEDICA’ e ‘ROBOT SOFFICI E MATERIALI INTELLIGENTI: PER UNA TECNOLOGIA ISPIRATA ALLA NATURA’. I 6 itinerari guidati nei Laboratori dell’Istituto sono i seguenti: – Turismo alla Moda: scoperta graduale di 14 luoghi straordinari; – L’industria 4.0 a scuola: automazione e nuove tecnologie produttive: realizzazione di pezzi meccanici con software di ultima generazione; – Arduino day (quarta edizione): gara a squadre di programmazione di schede elettroniche; – Invito a cena con delitto: tecniche di chimica forense alla scoperta del colpevole: analisi chimiche di identificazione di sostanze varie; – Territorio e biodiversità: un’equazione perfetta: la biodiversità e il paesaggio come risposta alle trasformazione delle attività umane sul territorio; – Dal bit al bitcoin: sperimentazione di nuovi sistemi di pagamento e criptovalute. Alle ore 19,30 sarà aperto l’apericena con buffet e spazio musica live.