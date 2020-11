L’ex Presidente della Toscana Rossi commissario del PD umbro

Zingaretti ha scelto: l’ex Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sarà il nuovo commissario del Pd umbro. Dopo il rinvio del Congresso per Covid , e forse non solo, il segretario nazionale dei democratici sostituisce il deputato umbro Walter Verini e spedisce a Perugia l’ex Presidente della Toscana. L’arrivo di Rossi è una scelta che di fatto allontana il rinnovo degli organismi regionali e , nello stesso tempo, proverà a smorzare le tante polemiche che hanno caratterizzato il periodo di commissariamento gestito dal parlamentare tifernate. Attenuare lo scontro interno, dare nuovo vigore al Pd sul territorio e provare a costruire un clima di unità: saranno questi gli obiettivi che proverà a raggiungere l’esperto esponente di Pontedera. Rossi arriverà in Umbria molto probabilmente lunedì prossimo, oggi il partito nazionale gli consegnerà ufficialmente l’incarico.