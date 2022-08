“100 Piazze per battere il Diabete”: lo screening gratuito Lions arriva in Umbria

A partire da Sabato 27 Agosto il Camper della Salute Lions girerà da nord a sud l’Umbria offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente un test della glicemia per individuare condizioni che possano essere rivelatrici di un rischio di diabete o di un diabete misconosciuto.

Si tratta del progetto “100 Piazza per battere il Diabete” creato dai Lions Club di Lazio, Sardegna ed Umbria e che porterà nei prossimi mesi lo Screening del Diabete in almeno 100 piazze, scuole o luoghi di aggregazione. L’obiettivo è di offrire ad almeno 10.000 persone la possibilità di controllare in modo semplice, veloce e praticamente indolore il livello della loro glicemia.

Così, il Camper della Salute Lions sarà a mano a mano nelle piazze di Umbertide, Gubbio, Orvieto, Città della Pieve, Marsciano, Todi, Spoleto, Terni, Narni, Norcia, Bettona, Deruta e Foligno.

Secondo la definizione dell’Istituto Superiore di Sanità, il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodotto dal pancreas, che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno.

In Italia, secondo l’ISTAT (anno 2020) mediamente del diabete pari al 5,9%, che corrisponde a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. La prevalenza aumenta al crescere dell’età fino a raggiungere il 21% tra le persone ultra 75enni.

“Il progetto 100 Piazze per battere il Diabete – spiega Fabrizio Sciarretta, coordinatore dei Lions Club di Lazio, Sardegna e Umbria – ha come obiettivo quello di rivelare casi di diabete misconosciuto perché la persona magari da tempo non faceva analisi del sangue di controllo o sottostimava l’importanza di eseguire controlli periodici”.

Accedendo allo screening Lions al cittadino verrà sottoposto un questionario anamnestico per stimare il rischio di contrarre il diabete nel corso degli anni successivi mentre il successivo test della glicemia gli consentirà di verificare la situazione esistente al momento del test.

“Purtroppo – prosegue Sciarretta – l’esperienza sul campo ci dice come in ogni giornata di screening individuiamo valori della glicemia fuori norma. Alle volte si tratta di valori non immediatamente pericolosi che richiedono però test di verifica e l’incontro con il proprio medico di famiglia per prendere le opportune contromisure, altre volte invece ci troviamo di fronte a valori che segnalano un pericolo immediato e molto grave per la salute della persona”.

Per quanto riguarda la l’Umbria, ad oggi le tappe del Camper della Salute saranno le seguenti:

Sabato 27 Agosto: Umbertide – Piazza Mazzini (ore 08.30 – 12.30)

Domenica 28 Agosto: Umbertide – Piazza Mazzini (ore 08.30 – 12.30)

Martedì 30 Agosto: Gubbio – Piazza Quaranta Martiri

Mercoledì 31 Agosto: Gubbio – Piazza Quaranta Martiri

Giovedì 1 Settembre: Città della Pieve – Piazza Vittoria (08.30 – 12.00)

Giovedì 1 Settembre: Orvieto

Venerdì 2 Settembre: Marsciano – Piazza Marx (08.30 – 12.00)

Venerdì 2 Settembre: Todi – Piazza della Consolazione (15.00 – 19.00)

Sabato 3 Settembre: Spoleto – Piazza Garibaldi (16.00 – 20.00)

Domenica 4 Settembre: Spoleto – Piazza Garibaldi (09.00 – 13.00)

Lunedi 5 Settembre: Terni – Piazza della Repubblica (08.00 – 14.00)

Martedì 6 Settembre: Terni – Piazza della Meridiana (08.00 – 14.00)

Mercoledì 7 Settembre: Narni – Piazza dei Priori (08.00 – 14.00)

Giovedì 8 Settembre: Norcia – Piazza San Benedetto (08.00 – 14.00)

Sabato 24 Settembre: Bettona

Domenica 25 e Lunedì 26 Settembre: Deruta

Giovedì 29 Settembre: Foligno