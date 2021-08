Bartoccini Fortinfissi Perugia, pubblicato il calendario: si apre con Chieri

Per la terza volta su tre la stagione della Bartoccini Fortinfissi Perugia inizierà affrontando Chieri, questo si apprende dal nuovo calendario pubblicato in data odierna da Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre all’esordio con la trasferta in piemontese, degno di nota il match del Boxing Day (il giorno di Santo Stefano per i non inglesi), che si disputerà al PalaBarton contro Casalmaggiore, oltre ovviamente all’arrivo delle campionesse in carica di Conegliano, calendarizzato nella decima Giornata del girone di Ritorno prevista per il 13 marzo 2022.

Si torna al classico per quel che riguarda Playoff e Coppa Italia dove in entrambe i casi saranno le prime 8 squadre ad accedervi (nel caso della Coppa Italia le prime 8 del Girone di Andata), mentre la scure della retrocessione si abbatterà sulle ultime due squadre della classifica.

La Regular Season avrà inizio nel week-end del 9-10 ottobre mentre terminerà il 3 aprile del prossimo anno dopo ventisei giornate.

Di seguito il calendario comunicato da Lega Pallavolo Serie A Femminile

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022

Imoco Volley Conegliano – Megabox Vallefoglia

Unet E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Monza

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Bosca S.Bernardo Cuneo – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

VBC èpiù Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Delta Despar Trentino

2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022

Igor Gorgonzola Novara – VBC èpiù Casalmaggiore

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Imoco Volley Conegliano

Megabox Vallefoglia – Unet E-Work Busto Arsizio

3^ GIORNATA – ANDATA 20 ottobre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022

Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Acqua&Sapone Roma Volley Club – VBC èpiù Casalmaggiore

Megabox Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Monza

4^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Delta Despar Trentino

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Acqua&Sapone Roma Volley Club

VBC èpiù Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano

Volley Bergamo 1991 – Megabox Vallefoglia

5^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Vero Volley Monza – Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci

Delta Despar Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri

VBC èpiù Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Il Bisonte Firenze

Bosca S.Bernardo Cuneo – Megabox Vallefoglia

6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza

Reale Mutua Fenera Chieri – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

Megabox Vallefoglia – Delta Despar Trentino

7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Bartoccini Fortinfissi Perugia

VBC èpiù Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara

8^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino

Igor Gorgonzola Novara – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Vero Volley Monza – VBC èpiù Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Megabox Vallefoglia

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Unet E-Work Busto Arsizio

9^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

Bosca S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza

Delta Despar Trentino – VBC èpiù Casalmaggiore

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Megabox Vallefoglia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

10^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 13 marzo 2022

Imoco Volley Conegliano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Vallefoglia

Vero Volley Monza – Il Bisonte Firenze

Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio

VBC èpiù Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri

11^ GIORNATA – ANDATA 12 dicembre 2021 – RITORNO 20 marzo 2022

Igor Gorgonzola Novara – Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore

Bosca S.Bernardo Cuneo – Volley Bergamo 1991

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Vero Volley Monza

Megabox Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

12^ GIORNATA – ANDATA 19 dicembre 2021 – RITORNO 27 marzo 2022

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Imoco Volley Conegliano

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Delta Despar Trentino – Acqua&Sapone Roma Volley Club

VBC èpiù Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Megabox Vallefoglia – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

13^ GIORNATA – ANDATA 26 dicembre 2021 – RITORNO 3 aprile 2022

Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri

Vero Volley Monza – Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Bartoccini Fortinfissi Perugia – VBC èpiù Casalmaggiore

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Megabox Vallefoglia

Il Campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2. L’inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, l’ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022.

Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

La stagione 2021-22 si aprirà con la Supercoppa Italiana. L’Imoco Volley Conegliano, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, affronterà l’Igor Gorgonzola Novara, finalista di entrambe le competizioni, sabato 2 ottobre