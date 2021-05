Giro d’Italia, gli appuntamenti in attesa della partenza da Perugia

Perugia – Già da questa sera, e fino a domani, Perugia omaggia il Giro d’Italia e i suoi campioni illuminando di rosa i principali monumenti della città. La Fontana Maggiore, la Torre degli Sciri, l’Orologio di Palazzo dei Priori, il Grifo e il Leone all’interno dell’atrio del Palazzo comunale e le fontane di piazza Italia e piazza Vittorio Veneto si coloreranno a partire dalle ore 21.

Quindi, mercoledì 19, giorno tanto atteso della partenza, prevista alle ore 12,55 da piazza IV Novembre, dell’undicesima tappa del Giro, il centro storico si animerà grazie alla presenza degli “Sbandati per il Giro”, 36 musicisti delle Filarmoniche di Castel del Piano, Mugnano, Pila, Pretola, Villa Pitignano, Ponte San Giovanni, San Sisto che, coordinati dal Presidente della Filarmonica di Castel del Piano Gianni Paolini Paoletti, suoneranno per le vie e le piazze dalle 10.00 alle 13.00, accompagnando il pubblico al momento del Via.

Ad anticipare il momento della partenza sarà anche il lancio, dalle Logge della cattedrale, di 500 palloncini rosa che saliranno verso il cielo per salutare i campioni in gara mentre lasciano Perugia alla volta di Montalcino.

Nel frattempo, a partire dalle 12, lo Stadio Santa Giuliana ospiterà “La storia in rosa” rappresentativa in abiti d’epoca dei 5 Rioni di Perugia 1416 con esibizione degli sbandieratori di Gubbio e una rappresentativa di ciclisti in biciclette d’epoca a cura dell’Associazione Francesco nei Sentieri ASD.