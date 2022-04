Il rush finale dell’Acea Rugby Perugia parte dalle Marche

Sono passate due settimane dal k.o. rimediato nei secondi finali del match casalingo con Prato. Un tempo sufficiente per i ragazzi dell’Acea Rugby Perugia per smaltire la delusione e caricarsi al massimo in vista del rush finale di campionato. Intanto i biancorossi sono concentrati sull’impegno di domenica 24 aprile in casa del Pesaro Rugby, quinta forza del torneo. Non sarà una gara semplice, come racconta il tecnico perugino Fabrizio Fastellini:

“All’andata vincemmo, ma faticammo nel primo tempo per poi uscire alla distanza nella ripresa. Pesaro, rispetto ad allora, ha anche inserito un rinforzo. Sarà un match duro, anche perché loro sono all’ultima davanti al proprio pubblico e ci terranno davvero molto a fare bene. Delusione per la sconfitta con Prato? Si riparte. È chiaro che con una formazione così importante, quando hai le occasioni per fare punti non devi avere esitazioni, altrimenti puoi pagarle caro come è accaduto. Ma comunque la prestazione è stata buona”.

Vincere per continuare la corsa al terzo posto…

“Con tre vittorie in queste ultime tre partite, il gradino più basso del podio sarà nostro – dice l’allenatore biancorosso – Ma anche se non dovessimo vincerle proprio tutte, non è detto che non avremo chance. Noceto ha un calendario tosto che comprende la trasferta a Prato… Però noi vogliamo fare del nostro meglio per raggiungere il miglior posizionamento nella storia del nostro club in questa categoria”.

Appuntamento dunque a Pesaro alle ore 15.30. La gara potrebbe svolgersi sotto una leggera pioggia.