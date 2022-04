Perugia, denunciati per ricettazione a Fontivegge

Nella giornata del 21 aprile, in Piazza del Bacio, dal Nucleo Decoro Fontivegge, è stato identificato un soggetto di nazionalità slovacca che aveva appena acquistato sostanza stupefacente. La sostanza è stata sequestrata e al detentore è stato contestato il possesso e la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, deferendolo all’Autorità Competente per l’irrogazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Sugli Stupefacenti.

L’attività di controllo, nella giornata di ieri, ha consentito di identificare 2 soggetti di nazionalità Rumena in possesso di prodotti alimentari, di cui i soggetti non hanno saputo giustificarne il possesso. La merce sottoposta a sequestro è stata riconosciuta come propria, senza ombra di dubbio, dal responsabile addetto alla vendita di un negozio di alimentari di via Cortonese . Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Turno, ne ha autorizzato la restituzione al legittimo proprietario. Gli autori dei fatti delittuosi sono stati denunciati per ricettazione.