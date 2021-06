In Umbria tra i 16 e 29 anni 19mila si alla vaccinazione. Fascia 12-16 in attesa

Il primo giorno di prenotazioni nelle fasce dai 12 anni in su si è concluso, come spesso è accaduto in questa emergenza Covid, con le Regioni in ordine sparso. Ci sono diverse realtà che ancora non hanno aperto le adesioni, tra queste l’Umbria, quindi calcolare proiezioni sull’immunità di gregge da raggiungere a settembre rischia di essere fuorviante. Ma in quelle in cui si è partiti ieri ( Abruzzo, Calabria, Lazio, Campania, Lombardia,Veneto) il tasso di adesione è alto. Dai giovani sono arrivati tanti sì alla vaccinazione, in Lombardia ha già aderito il 25%. In alcuni casi, soprattutto al Nord, i ragazzi stanno rispondendo al di là delle migliori aspettative. L’ Umbria deve ancora decidere cosa fare per gli adolescenti, cioè i ragazzi che vanno dai 12 al 15 anni. Un ritardo che alla fine peserà molto sulla tempistica, in quanto serviranno – una volta deciso – una ventina di giorni almeno per cominciare con le punture. Le vicine Marche, ad esempio, sbloccano oggi le prenotazioni e avvieranno subito le vaccinazioni per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Per quanto riguarda , invece, la fascia 16-29 anni le adesioni arrivate in Umbria sono già molte: ben 19 mila prenotazioni . Un dato che denota una buona risposta alla campagna vaccinale