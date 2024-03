ITS Sir Umbria Academy, il punto sulle tre squadre di serie C

Si è giocato lo scorso fine settimana il quattordicesimo turno della serie C maschile, massimo campionato regionale in campo maschile che vede iscritte le tre formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile.

Quando mancano quattro turni al termine della regular season, prosegue il testa a testa in vetta alla classifica tra la Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni e la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli della coppia tecnica Fontana-Severini.

Capolista la formazione di Assisi che regola in tre set tra le mura amiche Monteluce e si porta a quota 40 punti. Primo set molto incerto e combattuto che il gruppo bianconero più avvezzo alla categoria, in quanto formato da un mix di elementi cresciuti nel vivaio Sir e da alcuni atleti più esperti, chiude ai vantaggi 31-29. Dal secondo set i sette di Moscioni prendono in mano le redini della sfida, vincono il secondo parziale 25-20 ed arrivano al traguardo a braccia alzate nel terzo set 25-17.

Un punto dietro a quota 39 la seconda della classe, la formazione di Santa Maria degli Angeli, gruppo composto interamente dai talenti giovanili bianconeri. I giovani del duo Fontana-Severini vincono in trasferta nel “derby ITS” con la squadra di Perugia guidata in panchina dai tecnici Taba e Cerrini e gruppo più giovane e inesperto del trittico ITS attuale fanalino di coda della classifica con 5 punti. Anche in questo caso primo set molto equilibrato con i giovanissimi di Perugia che dimostrano i miglioramenti avuti da inizio stagione e giocano alla pari con i ragazzi di Santa Maria degli Angeli, unica formazione ad oggi imbattuta del campionato. Vinto il parziale 24-26, la formazione di Santa Maria prende slancio anche se la partita resta piacevole con le altre due frazioni che terminano 19-25 e 20-25.

Nel prossimo turno in programma nel fine settimana in arrivo “momento della verità” in vetta. Sabato 16 al PalaSir di Santa Maria degli Angeli si gioca infatti lo scontro al vertice tra Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli e Sir Umbria Academy Assisi, in palio una bella fetta del primo posto nella griglia playoff. La Sir Umbria Academy Perugia invece, sempre sabato 16, gioca in trasferta con la School Volley per confermare la crescita ed i progressi visti nelle ultime uscite.