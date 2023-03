L’Acea Rugby Perugia prova lo sgambetto agli aquilotti

L’Acea Rugby Perugia è pronta a tornare in campo dopo un weekend di riposo. Si riprende dopo l’amara sconfitta casalinga con Avezzano maturata con il punteggio di 16-20. In tal caso la prestazione dei biancorossi ha comunque lasciato molte indicazioni positive e, a conferma di ciò, arrivano le parole del Presidente Ruggero Renetti alla vigilia della a dir poco impegnativa trasferta in casa della capolista Lazio:

“È chiaro che giochiamo contro la primissima forza del campionato e non sarà un match facile – commenta il numero uno del club biancorosso – Tuttavia non mi piace parlare di gara proibitiva perché, rispetto al girone d’andata, vedo una crescita tecnica e tattica importante nei nostri ragazzi. L’ultima partita con Avezzano lo testimonia, aldilà della sconfitta. Questo è ciò che più ci soddisfa. Il lavoro di coach Puerari sta portando i suoi frutti, poi è chiaro che non ci aspettavano un exploit immediato alla prima stagione con lui. Con il tecnico argentino abbiamo programmato una lavoro triennale e siamo sicuri e convinti di proseguire su questa strada”.

Appuntamento quindi a domenica 19 marzo presso il campo sportivo “Onesti” di Roma. Si gioca alle ore 16.00. Arbitra il match Daniele Pompa di Chieti.