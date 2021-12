L’epidemia non frena, 260 nuovi casi in Umbria e quasi 3 mila persone in isolamento: peggiora la situazione

Non si ferma la corsa del virus in Umbria: oggi altri 260 nuovi casi, tantissimi ! Ma le brutte notizie arrivano anche dalla Fondazione Gimbe, riferimento nazionale sull’andamento della pandemia. Nell’ultima settimana (8-14 dicembre) i nuovi positivi sono aumentati nella nostra regione del 38,7%, il secondo dato peggiore d’Italia. Peggio dell’Umbria fa solo la Basilicata (+94,8%). C’è da dire però che si tratta di un incremento inferiore a quello registrato la settimana precedente, quando i nuovi casi erano aumentati del 50%. Per fortuna reggono bene le terapie intensive e i reparti ordinari di medicina, dove siamo sotto la soglia di criticità. Nelle terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è attualmente dell’ 8% (soglia di criticità è fissata al 10%) mentre in area medica il tasso di occupazione dei posti letto è del 7,3% (soglia di criticità è del 15%). Una situazione, quindi, ancora non di allerta ma sicuramente assai seria anche alla luce dei dati degli ultimi giorni. Oggi, infatti, sono 260 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 13.276 tamponi eseguiti, di cui 3.330 molecolari e 9.946 antigenici, per una percentuale di positivi pari all’ 1,95%. Ieri era stata del 2,21%. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 94. Gli attualmente positivi sono saliti a 2.869, più 166 rispetto a ieri. I ricoveri registrano un paziente in più in area medica e un malato in più in rianimazione. Le persone in isolamento fiduciario sono, invece, 2.812, ben 165 in più rispetto a ieri. Per fortuna non si sono registrati nuovi decessi, il totale delle vittime resta di 1.497.

RICOVERI – Sono 57 (+1) i pazienti Covid ricoverati negli Ospedali di Perugia e Terni, di cui 9 (+1) in terapia intensiva. Di questi, 34 sono ricoverati all’Ospedale di Perugia (invariato), mentre 23 (+1) sono ricoverati all’Ospedale di Terni.

I NUOVI CASI DI OGGI – Sono 260 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore e riguardano i seguenti comuni: 62 Perugia, 35 Terni, 20 Foligno, 17 Spoleto, 14 sono persone residenti fuori regione, 13 Magione, 13 Piegaro, 10 Città di Castello, 8 Amelia, 8 Castiglione del Lago, 8 Corciano, 7 Spello, 5 Assisi, 4 Cannara, 3 Bastia Umbra, 3 Marsciano, 2 Bevagna, 2 Città della Pieve, 2 Deruta, 2 Montecastrilli, 2 Panicale, 2 San Gemini, 2 Todi, 1 Allerona, Collazzone, Fabro, Ficulle, Giano dell’Umbria, Giove, Gualdo Tadino, Montecchio, Montone, Narni, Porano, San Giustino, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica e Vallo di Nera.

VACCINAZIONI – Alle ore 8 di questa mattina risultano somministrate 1.343.145 dosi di vaccino in Umbria. Ciclo vaccinale completo per 691.802 persone; prima dose per 701.202 persone, ieri sono state somministrate 337 prime dosi. Terza dose per 191.126 persone, pari al 22,23% della popolazione avente diritto, ieri me sono state somministrate 6.620.