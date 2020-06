Narcotraffico, maxi blitz all’alba nel nord est e Perugia. Arresti in Umbria.

È in corso dell’alba di oggi una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla Polizia a seguito di indagini dirette dalla Dda di Trieste. Sin dalla prima mattinata di oggi sono in corso esecuzioni di misure cautelari in carcere e arresti domiciliari nei confronti di numerosi soggetti residenti in Friuli, Veneto, Toscana e Umbria, nonché in Olanda, indagati dei delitti di associazione a delinquere, importazione,trasporto e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’ operazione è denominata ” Eat Enjoy “, le indagini sono svolte dalle squadre mobili di Trieste e Udine, con Sco e Direzione centrale per i servizi antidroga. Il maxi blitz è scattato anche a Perugia con diversi arresti. Più tardi si conosceranno i dettagli dell’operazione.