Ottava di ritorno di Superlega alle porte per la Sir Safety Susa Perugia che sale a Trento per affrontare domani pomeriggio i padroni di casa dell’Itas Trentino nel big match della quart’ultima di campionato.

Si gioca alla BLM Group con fischio d’inizio e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 18:30.

La squadra bianconera ha svolto stamattina la consueta seduta di lavoro tecnico ed analisi tattica al PalaBarton, nel primo pomeriggio partenza alla volta di Trento dove domattina, nell’impianto di gioco, i Block Devils svolgeranno l’ultima rifinitura pregara. Rifinitura che toglierà anche gli ultimi dubbi a coach Anastasi in merito alla formazione da mandare in campo inizialmente. La rosa è tutta a disposizione, difficile capire quali saranno le scelte del tecnico nativo di Poggio Rusco. Un possibile 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Flavio (quest’ultimo a riposo contro Piacenza) coppia di centrali, Leon (anche lui reduce da un turno di riposo domenica scorsa) e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

In un match dal sapore sempre particolare ed elettrizzante, il quarto stagionale tra le due formazioni dopo la semifinale di Supercoppa, il match di andata in Superlega e la finale del Mondiale per Club, Perugia scende in campo con l’obiettivo di allungare ulteriormente la striscia vincente arrivata a quota trentuno, Trento al tempo stesso va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato e di punti utili per mantenere la piazza d’onore in classifica.

Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, non dovrebbe modificare la formazione tipo di questa stagione con Sbertoli in regia, il bulgaro Kaziyski a chiudere la diagonale, la coppia serba Podrascanin-Lisinac al centro della rete, la coppia azzurra Michieletto-Lavia in posto quattro ed il classe 2003 Laurenzano a comandare la seconda linea.

PRECEDENTI

Cinquanta i precedenti tra le due formazioni. Ventisette le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, ventitre le affermazioni dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto lo scorso 11 dicembre a Betim in Brasile per la finale del Mondiale per Club con vittoria di Perugia in quattro set (20-25, 25-23, 27-25, 25-19).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figurano Simone Giannelli, cresciuto nelle giovanili trentine e poi in prima squadra dal 2012 al 2021, Sebastian Solè, a Trento dal 2013 al 2017, e Massimo Colaci, in gialloblu dal 2010 al 2017. Nelle file di Trento invece c’è Marko Podrascanin, a Perugia dal 2016 al 2020.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:30 con il commento live di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della BLM Group Arena, racconterà live alle ore 18:30 Trento-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì consueto appuntamento settimanale con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio il tecnico Andrea Anastasi ed il suo vice Antonio Valentin.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Sbertoli-Kaziyski, Podrascanin-Lisinac, Lavia-Michieletto, Laurenzano libero. All. Lorenzetti.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Gianluca Cappello – Umberto Zanussi