Perugia, 200 gare in un anno: l’amministrazione si congratula con il podista Mauro Covarelli

Ha disputato 200 gare in un anno. Così ha battuto il suo record personale vincendo una grande sfida con sé stesso. Per la tenacia dimostrata, il podista Mauro Covarelli ha ricevuto le congratulazioni dell’amministrazione comunale dopo aver riscosso riconoscimenti da parte della sua società sportiva, l’Atletica AVIS Perugia e dai media. Ad accoglierlo nella sala della Vaccara, a Palazzo dei Priori, sono stati il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli.

Podista perugino della categoria Master 60, Covarelli ha iniziato nel 2008 correndo sempre su distanze comprese tra 8 e 12 km, con qualche uscita sulla mezza maratona, e scoprendo subito i suoi punti forti: resistenza e bassi tempi di recupero. Finché non ha fissato il personale obiettivo delle 200 gare in un solo anno, perseguito con una dura preparazione di due anni (2020-2021) e l’aiuto dell’allenatore dell’Atletica AVIS Perugia Enrico Pompei e di Felice Petroni, organizzatore di corse podistiche in Lazio, entrambi presenti alla cerimonia nella sala della Vaccara, insieme a Marco Tortoioli, consigliere dell’Avis comunale di Perugia.

All’inizio del 2022 Covarelli è quindi iniziata l’impresa, che comportava circa due gare ogni tre giorni senza smettere mai. Così ha disputato 130 gare in Lazio per un totale di 1507,800 km e 70 gare fuori dal Lazio, cioè in Umbria, Toscana e Marche, per un totale di 606,610 km. Complessivamente nel 2022 ha percorso in gara 2114,410 km.

Il sindaco Romizi e l’assessore Pastorelli si sono complimentati “per il record eccezionale, un’impresa che ha richiesto anche notevoli risorse mentali sul piano della motivazione e concentrazione per diventare realtà”.

Covarelli ha ringraziato l’amministrazione, quanti lo hanno aiutato a portare avanti il suo tour e ha espresso soddisfazione per aver realizzato un record del tutto personale che potrà anche rappresentare una sfida per altri atleti.