Presentazione del nuovo coach della Sir Safety Susa Perugia Andrea Anastasi

Arriva il momento della presentazione ufficiale per il nuovo coach della Sir Safety Susa Perugia Andrea Anastasi.

La società bianconera annuncia una conferenza stampa per venerdì 1 luglio alle ore 12:00 presso la sala stampa del PalaBarton con la presenza della nuova guida tecnica bianconera che sarà a disposizione degli organi di informazione per il primo incontro ufficiale stagionale.

Dopo una sortita in città la scorsa settimana, per Anastasi primo vero “esordio” da Block Devils nella nuova casa del PalaBarton. Alla conferenza sarà presente anche il presidente Gino Sirci.

VENERDÌ SERA AL “POGGIO DEL SOLE” PER FESTEGGIARE LA COPPA ITALIA!

Proseguono i preparativi per la prima delle due feste estive della Sir Safety Susa Perugia. Si comincia venerdì sera 1 luglio alle ore 20:30 nel consueto splendido Relais “Poggio del Sole”, località Cenerente alle porte di Perugia. Tante sorprese, ospiti a sorpresa, tanta buona musica e cucina di alta qualità in una location meravigliosa: questi gli ingredienti per una serata in amicizia, allegria e serenità e per la voglia di stare insieme. La società bianconera ricorda che è possibile prenotare il proprio posto per l’evento al costo di € 7,50 per i tesserati Sirmaniaci ed al costo di € 22,00 per tutti coloro che vorranno partecipare contattando via whatsapp il referente Sirmaniaci Gianni Eraclei al numero +39 392.0916979. Per questioni di carattere organizzativo sarà possibile prenotarsi alla cena entro e non oltre giovedì 30 giugno alle ore 10:00.

ALTRA CONVOCAZIONE IN JUNIORES PER FRANCESCO GUERRINI

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del primo Allenatore Sig. Matteo Batticchio, ha diramato le convocazioni per un nuovo collegiale della nazionale juniores maschile. Tra i diciassette convocati, in raduno a Cervia in provincia di Ravenna da ieri e fino a domenica 3 luglio, c’è anche lo schiacciatore Francesco Guerrini che replica dunque la convocazione di quindici giorni fa. Per il giovane martello classe 2003, bastiolo doc cresciuto interamente nel settore giovanile bianconero, prosegue dunque il sogno estivo di entrare nei quattordici azzurrini che disputeranno, dal 17 al 25 settembre, i campionati europei under 20 in programma in Italia, nello specifico in Abruzzo a Vasto e Montesilvano.

SCATTA OGGI IL TROFEO DELLE REGIONI. IL CONTINGENTE BIANCONERO PROTAGONISTA A SALSOMAGGIORE

Con il giuramento delle atlete, degli atleti e degli ufficiali di gara svolto ieri ha preso ufficialmente il via a Salsomaggiore Terme l’edizione numero 37 del Trofeo delle Regioni che da stamattina vede in campo i migliori prospetti giovanili in ambito nazionale. Corposo il contingente del settore giovanile della Sir Safety Perugia presente a Salsomaggiore. Ben sette i giovani Block Devils che fanno parte della selezione regionale. Si tratta di Filippo Fossa (centrale), Michele Severini (centrale e capitano), Luca Vagnetti (libero), Filippo Dionigi (opposto), Matja Grbic (schiacciatore), Tommaso Falorni (palleggiatore) e Riccardo Fiori (schiacciatore) mentre alla guida tecnica della squadra c’è Andrea Piacentini.