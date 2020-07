Rinnovata la partnership tra Sir Safety Conad Perugia e UBI Banca

PERUGIA – Arriva il rinnovo della partnership tra Sir Safety Conad Perugia e UBI Banca. Il noto gruppo bancario ed i Block Devils hanno deciso di proseguire in continuità il loro cammino fianco a fianco suggellando l’accordo di sponsorizzazione anche per la stagione sportiva 2020/2021.

Un rinnovo fortemente voluto dalla società bianconera, orgogliosa di continuare insieme la propria corsa ai massimi livelli della pallavolo italiana ed internazionale con UBI Banca. Il rinnovo della partnership rappresenta un grande valore aggiunto per il team del presidente Sirci che si dimostra felice:

“È un grandissimo piacere ed onore che una società come UBI Banca, a cui rinnovo i complimenti ed i ringraziamenti, confermi la propria sponsorizzazione con noi. Sir Safety Conad Perugia ed UBI Banca sono due significative realtà nei loro rispettivi settori, sono sicuro che questo sodalizio sarà vincente e che darà tante soddisfazioni”.

Per UBI Banca che ha sposato nuovamente il progetto della Sir Safety Conad Perugia interviene Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria che dichiara:

“Sostenere il mondo dello sport oggi più che mai riveste anche un ruolo di grande importanza sociale oltre che di valorizzazione dei brand visti i riflessi che l’emergenza sanitaria sta continuando a produrre. Il rinnovo della sponsorizzazione con la Sir Safety Conad Perugia rientra in questa logica e nella volontà di dare attenzione a un’eccellenza del territorio umbro capace di portare successo e valore per la collettività”.

Essere ancora a fianco della Sir Safety Conad Perugia rappresenta un’ulteriore testimonianza della strategia che UBI Banca ha negli anni messo in atto nel campo delle sponsorizzazioni a sostegno del mondo dello sport.

Nella foto (di repertorio): Gino Sirci e Cristian Fumagalli