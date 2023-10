Si alza il sipario a Biella sulla Final Four della Del Monte® Supercoppa!

Tutto pronto al Biella Forum per la ventottesima edizione della manifestazione con le luci del volley puntate sulla cittadina piemontese dove Perugia, Trento, Piacenza e Civitanova si sfidano per alzare il primo trofeo stagionale.

A dare il via alle ore 17:30 la prima semifinale tra Itas Trentino campione d’Italia in carica e Sir Susa Vim Perugia detentrice del trofeo. A seguire, con inizio alle ore 20:30, scendono in campo Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova.

“Al di là della forza degli avversari – spiega il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti – la Supercoppa e la partita di domani sono un momento importante, ci vuole uno scatto di umiltà nel riconoscere che in questa manifestazione noi siamo i quarti. Le chiacchiere stanno a zero, il campo ha detto questo lo scorso anno ed i quarti devono avere un atteggiamento da sfidanti con la consapevolezza che dentro questa parola ci stanno tante cose. Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la Supercoppa, però ho a che fare con giocatori già fatti e mi piacerebbe che scendessimo in campo a Biella con questo stile. Sappiamo tutti che è una competizione di inizio stagione che non segna, ma per imparare a vincere bisogna vincere e quindi andiamo con questa idea e con la Perugia di adesso, una Perugia che evidentemente andrà da sfidante per giocarsela con le unghie e con i denti e con una buona personalità”.

I bianconeri, arrivati a Biella in mattinata direttamente da Monza, svolgeranno oggi pomeriggio e domattina le sedute di rifinitura al Biella Forum per prendere contatto e confidenza con l’impianto di gioco e per provare gli ultimi accorgimenti di ordine tecnico-tattico in vista del match. Lorenzetti farà le ultime valutazioni del caso, poi deciderà la formazione da mandare in campo. Probabile al momento la conferma del 6+1 delle prime due di Superlega con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Sicuramente la Final Four di Supercoppa sarà un grande evento che stanno aspettando tutti perché è il primo dell’anno”, dice il capitano bianconero Wilfredo Leon. “In semifinale affronteremo i campioni d’Italia in carica, noi siamo i detentori della Supercoppa e penso che sarà una bella partita da vedere. Noi daremo il massimo e scenderemo in campo con l’atteggiamento più aggressivo possibile per cercare di andare in finale”.

L’Itas Trentino del nuovo tecnico Fabio Soli si presenta al completo all’appuntamento e reduce da due vittorie al tie break, entrambe in rimonta, nelle prime due giornate di campionato a Cisterna e contro Taranto. Soli non dovrebbe apportare modifiche al proprio schieramento e quindi dovremmo vedere in campo al fischio d’inizio Sbertoli in regia, Rychlicki a chiudere la diagonale, Podrascanin e Kozamernik al centro della rete, la coppia azzurra Michieletto-Lavia in posto quattro e Laurenzano a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Cinquantuno i precedenti tra le due formazioni. Ventotto le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, ventitre le affermazioni della Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto lo scorso 12 febbraio nel match di ritorno della passata Superlega con vittoria al tie break di Perugia in trasferta a Trento (parziali di 25-19, 18-25, 22-25, 25-23, 11-15). Quello di domani è invece il sesto confronto nella Del Monte® Supercoppa tra Perugia e Trento, nei cinque precedenti tre vittorie dei bianconeri e due successi dei gialloblu.

EX DELLA PARTITA

Sei gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figurano Simone Giannelli, cresciuto nelle giovanili trentine e poi in prima squadra dal 2012 al 2021, Sebastian Solè, a Trento dal 2013 al 2017, Massimo Colaci, in gialloblu dal 2010 al 2017, e Davide Candellaro, atleta Itas dal 2018 al 2020. Nelle file di Trento invece ci sono Marko Podrascanin, a Perugia dal 2016 al 2020 e Kamil Rychlicki, in Umbria dal 2021 al 2023. Ex anche in panchina. Su quella umbra siede Angelo Lorenzetti, a Trento dal 2016 al 2023, mentre su quella trentina si accomoda Fabio Soli, giocatore dell’allora Sir Volley Bastia in serie B1 nella stagione 2008-2009.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Sbertoli-Rychlicki, Podrascanin-Kozamernik, Lavia-Michieletto, Laurenzano libero. All. Soli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.