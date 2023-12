Ultimo match del 2023 per la Sir Susa Vim Perugia che apre il girone di ritorno di Superlega affrontando in trasferta la Farmitalia Catania. I Block Devils sono partiti stamattina verso la Sicilia e domattina svolgeranno la rifinitura al PalaCatania. Nel pomeriggio, con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00, la sfida contro la formazione etnea.

“Ci è rimasto qualche rammarico per il risultato del match dello scorso 26 dicembre, ma siamo estremamente focalizzati sul nostro percorso e sicuramente puntiamo a finire l’anno nel migliore dei modi. Andiamo a Catania e penso che troveremo un bell’ambiente con tanta gente. Catania è una realtà che sta crescendo e lo sta dimostrando in campionato perché sta dando fastidio ad un sacco di squadre. Non ci sono partite facili in Superlega, noi dovremo concentrarci a fare bene il nostro e portare a casa il risultato”.

Così Tim Held alla vigilia.

Perugia è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e vuole tornare prontamente al successo anche per preparare al meglio l’importantissimo quarto di finale della Del Monte® Coppa Italia del 4 gennaio al PalaBarton contro Modena.

Lo staff tecnico bianconero ha lavorato assiduamente in questi pochi giorni per preparare nel migliore dei modi una sfida che, se sulla carta vede Perugia favorita, nasconde al tempo stesso tante insidie. Coach Lorenzetti non dovrebbe apportare variazioni ai sette di partenza che dovrebbero essere Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Farmitalia Catania, attuale fanalino di coda della Superlega, cerca in questo girone di ritorno di campionato una pronta risalita per giocarsi fino in fondo tutte le sue carte in chiave salvezza. Pertanto gli etnei cercheranno punti ogni domenica e ci proveranno da subito domani spinti dal calore del proprio pubblico. Cezar Douglas, tecnico etneo, dovrebbe mandare in campo inizialmente il 6+1 delle ultime uscite con Ordina in regia, l’austriaco Buchegger a chiudere la diagonale, Bossi ed il serbo Masulovic al centro della rete, Randazzo e Massari in posto quattro e Cavaccini a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Un solo precedente tra le due formazioni ed è la sfida d’andata al PalaBarton con vittoria di Perugia 3-0 (parziali di 25-15, 25-18, 25-22).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra Farmitalia Catania e Sir Susa Vim Perugia.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Catania e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione racconterà alle ore 18:00 Catania-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Catania-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 2 gennaio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

FARMITALIA CATANIA: Orduna-Buchegger, Bossi-Masulovic, Massari-Randazzo, Cavaccini libero. All. Cezar Douglas.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Antonella Verrascina – Mauro Goitre